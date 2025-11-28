Στα καταστήματα για τις αγορές τους ενόψει και των ευκαιριών που προσφέρουν οι εκπτώσεις της Black Friday, έχουν σπεύσει από το πρωί πολλοί συμπολίτες μας. Οι προτιμήσεις φαίνεται να μονοπωλούνται στα είδη τεχνολογίας, ωστόσο, υπάρχει κίνηση και σε μαγαζιά με άλλα προϊόντα. Ο πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, Μάριος Δρουσιώτης, υπογραμμίζει με ικανοποίηση στο philenews ότι εισακούστηκαν οι συμβουλές τους και ότι ο κόσμος φέτος έχει κάνει την έρευνά του και ψωνίζει συνειδητά.

«Είμαστε από το πρωί στα μαγαζιά και στα malls. Φέτος η κατάσταση είναι καλύτερη από πέρσι. Έχει περισσότερους καταναλωτές, οι οποίοι φαίνεται πως έχουν κάνει την έρευνά τους και πάνε στα καταστήματα για συγκεκριμένο προϊόν που τους ενδιαφέρει», μας ανέφερε.

Ένας στους τρεις καταναλωτές, περίπου το 30%, ψωνίζει από το κατάστημα που επισκέπτεται, είπε ο κ. Δρουσιώτης. «Εξετάσαμε και πόσοι έβγαιναν από τα καταστήματα με τσάντα, αλλά και πόση ώρα διαρκούσε η επίσκεψή τους στο κατάστημα. Αν βγει σε διάστημα 7 λεπτών, σημαίνει ότι γνώριζε από την αρχή τι θα αγόραζε και είχε κάνει την έρευνα του», είπε.

«Κάποιοι από τους πολίτες, κρατούσαν μάλιστα και σημείωση για το προϊόν που ήθελαν. Ιδίως στα καταστήματα με είδη τεχνολογίας».

Εκπτώσεις μόνο στα ξεπερασμένα μοντέλα

Στα αρνητικά της φετινής Black Friday, υπογραμμίζει ο κ. Δρουσιώτης, καταγράφεται το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των αγαθών δεν είχε έκπτωση. «Είχαν συγκεκριμένα μοντέλα, τα πιο παλιά και ξεπερασμένα, και όχι σε όλα τα είδη. Εμείς, ως καταναλωτές, θα θέλαμε να προσφέρεται -έστω και μικρή έκπτωση- παντού».

Ελάχιστα καταστήματα είχαν καθολικές εκπτώσεις, επισημαίνει ακόμη ο κ. Δρουσιώτης. «Δυστυχώς, δεν διαφέρει η Black Friday από τις υπόλοιπες εκπτώσεις. Ωστόσο, ο κόσμος αναμένει ότι αυτήν τη μία μέρα θα ήταν μεγάλο ποσοστό η μείωση της τιμής».

Πάντως, υπήρξαν και λίγα καταστήματα που δεν συμμετείχαν καθόλου στις εκπτώσεις. «Λάβαμε και μια καταγγελία, για κατάστημα που λίγο καιρό πριν ανέβασε την τιμή προϊόντος και σήμερα την επανέφερε στα κανονικά, κάνοντας, δήθεν, έκπτωση», κατέληξε.