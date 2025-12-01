Με 25 περίπου τηλεφωνητές σε καθημερινή βάση στελεχώνεται το τηλεφωνικό κέντρο των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη, οι οποίοι απαντούν κατά μέσο όρο σε 2520 κλήσεις καθημερινά, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, απαντώντας σε γραπτή ερώτηση της βουλευτού Αλεξάνδρας Ατταλίδου, τονίζοντας ότι στο παρόν στάδιο δεν εξετάζεται περαιτέρω στελέχωση.

Η κα Ατταλίδου κατέθεσε ερώτηση αναφορικά με το κατά πόσο εξετάζεται «η ενίσχυση της στελέχωσης στα τηλεφωνικά κέντρα των γραφείων εξυπηρέτησης του πολίτη για την εύκολη και άμεση εξυπηρέτηση των ατόμων της τρίτης ηλικίας, όπως αυτή κατατέθηκε με αίτημα της Βουλής των Γερόντων το 2023».

Ο Υπουργός Οικονομικών υπογραμμίζει το γεγονός ότι η διαχείριση των κλήσεων παρακολουθείται συστηματικά, μέσω αναφορών με στοιχεία των κλήσεων στη βάση δεικτών απόδοσης, προβαίνοντας σε ενέργειες για ενίσχυση του τηλεφωνικού κέντρου όπου χρειάζεται, στη βάση πάντοτε των διαθέσιμων πόρων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, το τηλεφωνικό κέντρο των ΚΕΠ απαντά περίπου σε 2250 κλήσεις σε καθημερινή βάση (στοιχεία Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025), «παρέχοντας εύκολη και άμεση πληροφόρηση στους πολίτες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, περιλαμβανομένων και ατόμων της τρίτης ηλικίας». Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τα πιο πάνω στοιχεία, δεν εξετάζεται η ενίσχυση του τηλεφωνικού κέντρου.

Ενιαίο Παγκύπριο Τηλεφωνικό Κέντρο

Στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) λειτουργεί από τις 15.11.2021 ενιαίο παγκύπριο τηλεφωνικό κέντρο μέσω του κεντρικού αριθμού 22309100, αξιοποιώντας το Κυβερνητικό Ενοποιημένο Δίκτυο. Το τηλεφωνικό κέντρο, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, στελεχώνεται με προσωπικό των ΚΕΠ (Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό), το οποίο είναι εκπαιδευμένο και γνωρίζει τις διαδικασίες, προϋποθέσεις κτλ. των παρεχόμενων από τα ΚΕΠ υπηρεσιών.

Το εν λόγω προσωπικό αναλαμβάνει εκ περιτροπής καθήκοντα τηλεφωνητή σε καθημερινή βάση, απαντώντας σε ερωτήματα πολιτών, περιλαμβανομένων και ατόμων της τρίτης ηλικίας και διευθετώντας ραντεβού για τις 100 και πλέον υπηρεσίες που προσφέρουν τα ΚΕΠ, οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα 11 αρμόδιων Υπουργείων/ Υφυπουργείων/ Ανεξάρτητων Αρχών, όπως οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων), το Υπουργείο Εσωτερικών (Αρχείο Πληθυσμού), η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας) και το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων).

Τηλεφωνικά κέντρα και σε άλλες υπηρεσίες

Αξίζει να σημειωθεί ότι τηλεφωνικά κέντρα λειτουργούν και σε άλλες Υπηρεσίες οι οποίες εξυπηρετούν κοινό, μεταξύ των οποίων και άτομα τρίτης ηλικίας, όπως για παράδειγμα το Κέντρο Επικοινωνίας που λειτουργεί για τις υπηρεσίες των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) και της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας), ως ενιαίο σημείο παροχής πληροφόρησης μέσω του κεντρικού αριθμού 1450.