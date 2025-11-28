Το ζήτημα των διελεύσεων Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων στα οδοφράγματα έθεσε η βουλευτής Αλεξάνδρα Ατταλίδου στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Μάριο Χαρτσιώτη.

Συγκεκριμένα, η βουλευτής ζήτησε από τον Υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το αν βρίσκεται υπό αναθεώρηση η τρέχουσα πρακτική στα σημεία διέλευσης, σύμφωνα με την οποία υπάρχουν ξεχωριστές γραμμές διέλευσης και ελέγχου ταυτοτήτων για Τουρκοκύπριους και Ελληνοκύπριους πολίτες της Δημοκρατίας.

Η κ. Ατταλίδου τόνισε ότι αυτή η πρακτική αποτελεί πρόσθετη πηγή καθυστερήσεων στα σημεία διέλευσης και, λόγω αυτού, δημιουργούνται εύλογες ανησυχίες σχετικά με την ίση μεταχείριση των πολιτών, η οποία κατοχυρώνεται από το άρθρο 28 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και από το άρθρο 18 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και το άρθρο 21 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για λόγους ταυτοποίησης ο διαχωρισμός στις ουρές

Στην απάντησή του, ο Υπουργός εξήγησε ότι οι έλεγχοι της Αστυνομίας στα οδοφράγματα διεξάγονται στη βάση του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής, σημειώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποιεί ετησίως επιτόπια αξιολόγηση στην Κύπρο αναφορικά με την εφαρμογή του εν λόγω Κανονισμού.

Υπογράμμισε ότι ο διαχωρισμός των ροών στα σημεία διέλευσης μεταξύ Ελληνοκυπρίων/Ευρωπαίων πολιτών και Τουρκοκυπρίων εφαρμόστηκε για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, όχι για λόγους οποιασδήποτε διάκρισης, αλλά αποκλειστικά για σκοπούς διαδικασίας ταυτοποίησης, ώστε να διαπιστωθεί από λειτουργούς του Υπουργείου Εσωτερικών η κυπριακή καταγωγή του προσώπου.

Ο Υπουργός διευκρίνισε ακόμη ότι η πρακτική αυτή δεν υφίσταται πλέον και σήμερα δεν υπάρχει κανένας διαχωρισμός στις ροές των προσώπων.

Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω απόφαση είχε προκαλέσει αντιδράσεις στους Τουρκοκύπριους, οι οποίοι θεώρησαν πως η ρύθμιση υποκρύπτει σκοπιμότητες από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας.