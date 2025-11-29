Παράδειγμα προς μίμηση και πηγή έμπνευσης για μικρούς και μεγάλους, αποτελεί η ιστορία του Μάικι Πουλλή. Ενός 15χρονου αγοριού από το Λονδίνο, με καταγωγή από την Κύπρο, που παρά τις προκλήσεις που του επιφύλασσε η ζωή, δεν το βάζει κάτω και δεν εγκαταλείπει ποτέ τα όνειρά του. Ο Μάικι παρότι στα 8 του χρόνια έχασε την όρασή του, είναι πολυπράγμων. Παίζει ποδόσφαιρο σχεδόν σε επαγγελματικό επίπεδο και του αρέσει να χορεύει παραδοσιακούς χορούς, με τα βίντεο του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να γίνονται viral και τους χρήστες να τον αποκαλούν «φαινόμενο».

Είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον Μάικι και να μας μιλήσει για τις ρίζες του, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, τα όνειρα και τους στόχους του.

Ο Μάικι, γεννημένος το 2010 στο Λονδίνο από πατέρα κυπριακής καταγωγής από την Αγία Μαρίνα Σκυλούρας και μητέρα Γαλλίδα, μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου το ποδόσφαιρο ήταν μέρος της καθημερινότητας του. Οπαδός της Άρσεναλ αλλά και της Ομόνοιας, περνούσε τα παιδικά του χρόνια παίζοντας και παρακολουθώντας αγώνες σε κάθε ευκαιρία.

«Ο πατέρας μου έπαιζε πολύ ποδόσφαιρο μαζί μου και μου άρεσε να παίζω στο σπίτι με τον πατέρα μου και τον αδερφό μου, στο σχολείο και στην Ομόνοια. Ο πατέρας μου με πήγαινε συχνά σε αγώνες της Άρσεναλ, κάτι που μου άρεσε πολύ και εξακολουθεί να μου αρέσει», μας λέει ο ίδιος.

«Μέχρι τα 8 ήμουν τελείως τυφλός»

Η ζωή του άλλαξε ξαφνικά σε ηλικία 7 ετών, όταν ένα απλό προληπτικό οφθαλμολογικό τεστ οδήγησε σε μία απροσδόκητη διάγνωση: «Rod Cone Dystrophy», μια σπάνια ανίατη πάθηση που στις περισσότερες περιπτώσεις οδηγεί σταδιακά σε τύφλωση. Δυστυχώς, αυτό συνέβη και στον Μάικι και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αφού μέσα σε μόλις ενάμιση χρόνο, έχασε πλήρως την όρασή του.

Μιλώντας για την πάθησή του, ο Μάικι μας εξηγεί: «Έβλεπα κανονικά μέχρι περίπου 7 ετών, και μέχρι τα 8 ήμουν τελείως τυφλός. Οι γιατροί μας είπαν ότι πρόκειται για μια πάθηση που λέγεται Ραβδο-κωνική δυστροφία. Τότε δεν ήξεραν ότι θα χάσω τόσο γρήγορα την όρασή μου. Είπαν ότι μπορεί να μείνει σταθερή ή, αν επιδεινωθεί, θα πάρει δεκαετίες. Σοκαρίστηκαν όταν έχασα την όρασή μου τόσο γρήγορα».

«Το μόνο που ήθελα ήταν να συνεχίζω να παίζω ποδόσφαιρο»

Η απώλεια της όρασης στέρησε από τον Μάικι τη μεγάλη του αγάπη. Το ποδόσφαιρο. Για λίγο όμως, αφού παρά το σοκ, ο ίδιος δεν εγκατέλειψε το όνειρό του. Οι γονείς του αποφάσισαν να τον εντάξουν στο πρόγραμμα ποδοσφαίρου για άτομα με προβλήματα όρασης του «Tottenham Hotspur Centre of Excellence». Και πολύ γρήγορα αποδείχθηκε πως έπραξαν αυτό που έπρεπε. Από την πρώτη κιόλας προπόνηση, ο Μάικι έδειξε το ταλέντο του με αποτέλεσμα να τραβήξει τα βλέμματα της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Έτσι, μέσα σε λίγες εβδομάδες, ο Μάικι πήρε έγκριση για χρηματοδότηση και ατομική εξειδικευμένη προπόνηση, με στόχο στο μέλλον να αγωνιστεί διεθνώς με την εθνική ομάδα της Αγγλίας.

Μιλώντας για την εμπειρία του στο«Tottenham Hotspur Centre of Excellence», ο Μάικι δηλώνει πως ήταν πολύ καλή γιατί του έδινε τη δυνατότητα να συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο παρόλο που είχε χάσει την όρασή του. «Το μόνο που ήθελα ήταν να παίζω ποδόσφαιρο, και συνέχισα να παίζω, να βελτιώνω τον έλεγχο και την επαφή μου με τη μπάλα, να ακούω προσεκτικά τη μπάλα και το περιβάλλον γύρω μου μέχρι που βελτιώθηκα πολύ», συνεχίζει. «Είναι δύσκολο να το εξηγήσω, αλλά έκανα τα πάντα για να συνεχίσω, γιατί το αγαπούσα πάρα πολύ», προσθέτει.

Σήμερα, ο Μάικι προπονείται εβδομαδιαίως με την εθνική ομάδα τυφλών της Αγγλίας και εξελίσσεται συνεχώς. Βίντεο με τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες έγιναν viral, με τους χρήστες να τον αποκαλούν «Φαινόμενο», ενώ ο ίδιος έχει εμφανιστεί σε βρετανικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης, λαμβάνοντας αναγνώριση από επαγγελματίες ποδοσφαιριστές.

Το δώρο από τον Μέσι

Το 2020, η ιστορία του έφτασε μέχρι τον Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ συνεργάστηκε με την εταιρεία OrCam Technologies για την υποστήριξη ατόμων με προβλήματα όρασης και χάρισε στον Μάικι μια συσκευή OrCam, αξίας £4.200, στο πλαίσιο διεθνούς καμπάνιας. Μάλιστα, όπως μας αναφέρει ο Μάικι, ήταν ένας από τους 11 ανθρώπους στον κόσμο που την έλαβαν, και ο μόνος από το Ηνωμένο Βασίλειο.Κληθείς να μας εξηγήσει πως λειτουργεί η εν λόγω συσκευή μας λέει πως ουσιαστικά «με βοηθά να ακούω περιγραφές κειμένου και του περιβάλλοντός μου».

Η αγάπη του για την Κύπρο και το… ζεϊμπέκικο

Και σαν να μην έφτανε το ποδόσφαιρο, ο Μάικι παράλληλα έχει αναπτύξει και άλλα ενδιαφέροντα: λατρεύει τη μουσική και τον χορό, ειδικά τους ελληνικούς και κυπριακούς παραδοσιακούς χορούς. Μάλιστα, όπως μας λέει ο ίδιος, το ζεϊμπέκικο είναι το αγαπημένο του! Σήμερα ο Μάικι παρακολουθεί μαθήματα παραδοσιακών χορών στην ελληνική σχολή χορού «The Elites» στο Λονδίνο, ενώ δεν χάνει ευκαιρία και όποτε βρίσκεται σε οικογενειακά γλέντια και δείχνει σε όλους τις χορευτικές του ικανότητες.

Σε ερώτηση για τα ενδιαφέροντά του, ο Μάικι δηλώνει πως «πέρα από το ποδόσφαιρο, μου αρέσει να ακούω ελληνική και αγγλική μουσική και να παρακολουθώ ελληνικούς χορούς. Πριν χάσω την όρασή μου, χόρευα πολύ στο ελληνικό σχολείο και πάντα το απολάμβανα. Όπως και με το ποδόσφαιρο, δεν ήθελα να εγκαταλείψω κάτι που αγαπώ».

Όσον αφορά την σχέση του με την Κύπρο, την χώρα καταγωγής του, ο Μάικι αναφέρει πως την επισκέπτεται κάθε χρόνο. «Μου αρέσει πολύ να περνάω χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους μου, να τρώω ελληνικό φαγητό και να πηγαίνω στη θάλασσα. Εκεί είμαι πάντα χαρούμενος», δηλώνει ο ίδιος.

Ίνδαλμά του ο Ρονάλντο και όνειρο ζωής το Παγκόσμιο Κύπελλο

Παρότι ο Μέσι ήταν αυτός που του χάρισε ίσως ένα από τα πολυτιμότερα δώρα που πήρε ποτέ, ο Μάικι μας εκμυστηρεύτηκε ότι το μεγαλύτερο πρότυπό του είναι ο Ρονάλντο. Όπως μας λέει του αρέσει «λόγω των γκολ που πετυχαίνει και του τρόπου που φροντίζει το σώμα του». Γι’ αυτό και ο Μάικι γυμνάζεται συχνά και προσέχει τον εαυτό του όπως κάνει και το ίνδαλμά του.

Όσον αφορά τα όνειρά του, όπως μας λέει στόχος του, είναι μια μέρα να κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο με την Αγγλία. «Πριν χάσω την όρασή μου, πάντα ήθελα να παίξω για την Άρσεναλ γιατί αγαπώ το ποδόσφαιρο. Το να κερδίσω το Παγκόσμιο Κύπελλο με την Αγγλία θα ήταν ένα όνειρο που αν γινόταν πραγματικότητα, θα αποδείκνυε σε όλους ότι αν έχεις ένα όνειρο, δεν πρέπει ποτέ να τα παρατάς», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς εάν σκέφτηκε ποτέ να εγκαταλείψει το ποδόσφαιρο, ο Μάικι απαντά κατηγορηματικά: «όχι, ποτέ δεν σκέφτηκα να εγκαταλείψω το ποδόσφαιρο. Πάντα πίστευα ότι αν έχεις πάθος και ένα όνειρο, δεν πρέπει να τα παρατάς και να συνεχίζεις. Τίποτα δεν είναι αδύνατο. Έτσι αντιμετωπίζω όλα τα πράγματα στη ζωή μου».

«Δεν τα παρατάει ποτέ»

Ο Μάικι αποτελεί έμπνευση για την οικογένειά του που παρακολουθεί τα επιτεύγματά του με θαυμασμό.

Μιλώντας στον «Φ» οι γονείς του δηλώνουν πως «η αποφασιστικότητα, η επιμονή και η ανθεκτικότητά του μάς συγκλονίζουν – δείχνει στον κόσμο ότι μια αναπηρία δεν σε ορίζει, αλλά σε δυναμώνει. Δεν πιστεύει ότι υπάρχει κάτι αδύνατο και δεν τα παρατάει ποτέ».

Όπως λένε ο Μάικι «είναι ένα φαινόμενο και μια έμπνευση».