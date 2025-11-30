Ο δρόμος Παχυάμμου – Κάτω Πύργου κρίθηκε επικίνδυνος, έπειτα από τις έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν την περιοχή και προκάλεσαν κατολισθήσεις βράχων και όγκων χώματος.

Η Αστυνομία κάλεσε τους οδηγούς που θα διακινούνται στο οδικό δίκτυο να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να συμμορφώνονται με τα σήματα τροχαίας, ώστε να αποφευχθούν οδικές συγκρούσεις.

Παράλληλα, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τα οδικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορες περιοχές της Κύπρου και ενδέχεται να επηρεάζουν την κυκλοφορία, μέσω της σχετικής διαδικτυακής ενημέρωσης.