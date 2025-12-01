Τη θέση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ζητά ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου, αναφορικά με τη δυνατότητα δημοσιοποίησης καταλόγου μεγαλοοφειλετών προς τον Οργανισμό.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΕΟΑ Αμμοχώστου επισημαίνει ότι η κίνηση αυτή αποσκοπεί στη διαφάνεια, την ενημέρωση των πολιτών και την ορθή διαχείριση των δημοσίων εσόδων. Υπογραμμίζεται, παράλληλα, ότι οποιαδήποτε διαδικασία θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

Με αφορμή την πρωτοβουλία αυτή, ο Πρόεδρος του Οργανισμού Γιάννης Καρούσος κάλεσε όσους έχουν σημαντικές οφειλές να τις τακτοποιήσουν άμεσα, υπογραμμίζοντας ότι «η διασφάλιση των δημοσίων εσόδων αποτελεί ζήτημα σεβασμού προς όλους τους πολίτες και θεμέλιο για την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού».

Ο κ. Καρούσος αποκάλυψε επίσης ότι θα εισηγηθεί νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα καταστήσει υποχρεωτική τη δημοσίευση λίστας μεγάλων οφειλετών από όλους τους σχετικούς οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο ΕΟΑ Αμμοχώστου αναμένει πλέον την επίσημη γνωμάτευση της Επιτρόπου, ώστε να προχωρήσει με νόμιμο και τεκμηριωμένο τρόπο στα επόμενα βήματα, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

ΚΥΠΕ