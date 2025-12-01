Στη σύλληψη ενός 30χρονου προχώρησε η Αστυνομία σε σχέση με τα επεισόδια στο σωματείο Απόλλωνα.

Ο 30χρονος συνελήφθη πριν λίγο, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, για τα αδικήματα συνωμοσίας, οχλαγωγίας, κακόβουλης ζημιάς, οπλοφορίας προς διέγερση τρόμου, κατοχής /χρήσης εκρηκτικών υλών κ.α

Υπενθυμίζεται ότι η Αστυνομία συνέλαβε προ ημερών δύο άνδρες, ηλικίας 19 και 21 ετών, στο πλαίσιο της διερεύνησης των επεισοδίων που σημειώθηκαν αργά το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στο σωματείο του Απόλλωνα στη Λεμεσό. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν βάσει δικαστικών ενταλμάτων, για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Τα επεισόδια καταγγέλθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυκτα της 27ης Νοεμβρίου. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, ομάδα κουκουλοφόρων μετέβη στο σωματείο, όπου προέβη σε ρίψεις κροτίδων και αυτοσχέδιων εμπρηστικών αντικειμένων τύπου μολότοφ, ενώ ακολούθησε συμπλοκή με θαμώνες του υποστατικού.

Κατά τη διαφυγή τους, οι δράστες φέρονται να έθεσαν φωτιά σε σκυβαδοδοχείο και να προκάλεσαν ζημιές σε δώδεκα οχήματα.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε χθες στο σωματείο, βάσει δικαστικού εντάλματος, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αριθμός τεκμηρίων, μεταξύ των οποίων μία ξύλινη λαβή γκασμά, μία ξύλινη λαβή σκούπας με στερεωμένη σούβλα, γάντια και ένα κράνος.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού.