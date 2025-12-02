Επεμβαίνει η επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μαρία Στυλιανού Λοττίδη, για το παράπονο/καταγγελία υπαλλήλου του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού, ο οποίος υποστηρίζει ότι παραγνωρίστηκε σε διαδικασία προαγωγών λόγω αναπηρίας.

Από το γραφείο της επιτρόπου αποστάλθηκε επιστολή πριν από δυο εβδομάδες ΕΟΑ Λεμεσού. Ζητείται από τον Οργανισμό οι θέσεις του και ο αντίλογός του σε σχέση με τα όσα του καταλογίζονται.

Ο παραπονούμενος είναι λειτουργός του πρώην Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού που πλέον υπάγεται στον ΕΟΑ και τον περασμένο Οκτώβριο είχε υποβάλει καταγγελία μέσω του δικηγόρου του, Γιώργου Καραπατάκη. Ο τελευταίος, όπως είχε αποκαλύψει ο «Φ» (16/10/25), αναφερόμενος στην αντιμετώπιση του εντολέα του έκανε λόγο για «απαγορευμένη διάκριση» που «βοά». Επικαλείτο εθνικές και διεθνείς νομοθεσίες, τη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία, αλλά και την πρακτική που ακολουθείται σε Αστυνομία Κύπρου και Εθνική Φρουρά.

Οι θέσεις και οι προβληματισμοί του κ. Καραπατάκη σε ό,τι αφορά την παραβίαση των δικαιωμάτων του πελάτη του, φαίνεται να απασχολούν το γραφείο της Επιτρόπου. Δεν παραγνωρίζεται, δηλαδή, οι νομοθεσίες που κατοχυρώνουν τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία.

Στην επιστολή με την οποία ζητείται ο ΕΟΑ να αιτιολογήσει τις αποφάσεις του, υποδεικνύονται τα ακόλουθα, τα οποία είναι απόλυτα ενδεικτικά επί του προκειμένου: «Παρακαλώ, δε, όπως στην απάντησή σας ληφθούν υπόψη, αφενός η απαγόρευση διάκρισης στη βάση της αναπηρίας σε σχέση με όλα τα ζητήματα που αφορούν όλες τις μορφές της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής ανέλιξης (Άρθρο 27 (1) (α) της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες) και αφετέρου η υποχρέωση του εργοδότη να διασφαλίζει την παροχή εύλογης προσαρμογής στα άτομα με αναπηρίες στον χώρο εργασίας (Άρθρο 27 (1) (ι) της Σύμβασης), χωρίς η εν λόγω παροχή να αποβαίνει εις βάρος του ατόμου που τη δέχεται».

Η επίτροπος την επιστολή της, καλεί τον ΕΟΑ να απαντήσει εντός τεσσάρων εβδομάδων, δηλαδή μέχρι τα μέσα του τρέχοντος μήνα. Στην ίδια επιστολή το γραφείο της επιτρόπου Διοικήσεως συνοψίζει και τις θέσεις του παραπονούμενου.

Σημειώνεται ανάμεσα σ΄άλλα: «Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο παράπονο, ο παραπονούμενος, ο οποίος είναι πατέρας τριών παιδιών, διορίστηκε στο Σ.Υ.Λ. το 2011, ως ωρομίσθιος εργάτης. Ακολούθως, και συγκεκριμένα το 2012, … υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, λόγω προβλημάτων που αντιμετώπιζε στον σπόνδυλο.

Ωστόσο, από τη χειρουργική επέμβαση προκλήθηκαν σε αυτόν σοβαρά κινητικά προβλήματα, με αποτέλεσμα να καταστεί άτομο με σοβαρή κινητική αναπηρία … Δεδομένης της κατάστασής του, από το 2013, ο παραπονούμενος εργάζεται στη θέση βοηθού γραφείου. Ωστόσο, παρά τα σοβαρά κινητικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, ο παραπονούμενος δεν χρησιμοποιεί τροχοκάθισμα και μεταβαίνει στον χώρο εργασίας του με το μηχανοκίνητο όχημά του. Κατά ή περί τις 13 Μαΐου 2024, το Σ.Υ.Λ. αποφάσισε την προαγωγή δύο ωρομίσθιων εργατών, οι οποίοι διορίσθηκαν μαζί με τον παραπονούμενο, στη θέση του τεχνίτη, ενώ παράλληλα έκρινε ότι ο παραπονούμενος δεν μπορεί να προαχθεί, λόγω αναπηρίας, με αποτέλεσμα να του στερηθεί το δικαίωμα της επαγγελματικής ανέλιξης».

Προβάλλεται και η ακόλουθη παράμετρος: «Σε απαντητική του επιστολή, ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2025, ο Πρόεδρος Ε.Ο.Α. Λεμεσού ενημέρωσε την ΚΥ.Σ.Ο.Α. ότι η απόφαση του Σ.Υ.Λ. για στέρηση της προαγωγής του παραπονούμενου δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή ακυρωθεί, καθότι ο Ε.Ο.Α. Λεμεσού δεν δύναται να επέμβει και/ή ανατρέψει και/ή ακυρώσει την απόφαση άλλου Συμβουλίου, πόσο μάλλον όταν αυτό έχει πια καταργηθεί (…) Προς αμφισβήτηση της ως άνω θέσης του Ε.Ο.Α. Λεμεσού, ο κ. Καραπατάκης αντιτείνει ότι, κατά το στάδιο της λήψης της υπό αναφορά απόφασης του Σ.Υ.Λ., συμμετείχε ο τότε Διευθυντής του σώματος, κ. Σωκράτης Μεταξάς, ο οποίος, επί του παρόντος, κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού, με καθήκοντα, μεταξύ άλλων, τον χειρισμό θεμάτων προαγωγών των εργαζομένων στην Υδατοπρομήθεια Λεμεσού(…)».