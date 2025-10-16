Για «απαγορευμένη διάκριση στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας» συμπολίτη μας με αναπηρία που εργοδοτείται στον δημόσιο τομέα, κάνει λόγο καταγγελία που υποβλήθηκε την περασμένη Πέμπτη στο γραφείο της επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μαρίας Στυλιανού Λοττίδη.

Την καταγγελία/παράπονο υπέβαλε ο δικηγόρος, Γιώργος Καραπατάκης, για λογαριασμό υπαλλήλου του πρώην Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού που διαλύθηκε και έχει υπαχθεί στον ΕΟΑ Λεμεσού. Όπως εξηγεί, ο τελευταίος είναι πατέρας τριών παιδιών και αντιμετωπίζει ιδιαίτερες προσωπικές συνθήκες, δηλαδή, σοβαρή αναπηρία στον σπόνδυλο μετά από χειρουργική επέμβαση και αναγνωρισμένη ιατρική αξιολόγηση που ακολούθησε.

Εν ολίγοις ο κ. Καραπατάκης καταγράφοντας τις προσωπικές συνθήκες του εντολέα του, σημειώνει πως παρά το πρόβλημα υγείας που προέκυψε για τον πελάτη του, αυτός συνεχίζει να εκτελεί καθήκοντά από διαφορετικό πόστο με αφοσίωση και ανταποκρινόμενος σε ό,τι του ανατεθεί. Εξηγεί πως δεν είναι καθηλωμένος σε τροχοκάθισμα και αντιθέτως μεταβαίνει μόνος του στο χώρο εργασίας του οδηγώντας αυτοκίνητο, ενώ μετακινείται με τα πόδια.

Τονίζει, παράλληλα, ο κ. Καραπατάκης πως ο πελάτης του παραγνωρίστηκε σε διαδικασία προαγωγών στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού την άνοιξη του 2024, συνδέοντας αυτή την δυσμενή εξέλιξη με το πρόβλημα υγείας του. Στηρίζει τη θέση του αναφερόμενος στις προαγωγές δυο άλλων ωρομίσθιων εργατών που είχαν διοριστεί το 2011, όπως και ο πελάτης του.

Μάλιστα, επισημαίνει ότι σε σώματα ασφαλείας της Δημοκρατίας, όπως είναι η Αστυνομία και η Εθνική Φρουρά, άτομα που έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα αναπηρίας, προάγονται κανονικά χωρίς να επηρεάζονται δυσμενώς. Συμπληρώνει πως το ίδιο ισχύει στη Δημόσια Υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Η απάντηση του διευθυντή

Μια από τις παραμέτρους που περιλαμβάνονται στο γραπτό αυτό διάβημα και δύσκολα περνά απαρατήρητη έχει να κάνει με το καθεστώς του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, το οποίο διαλύθηκε και υπάχθηκε στον ΕΟΑ Λεμεσού. Ο Γενικός Διευθυντής του ΕΟΑ, σε απαντητική επιστολή για το θέμα της επίμαχης διαδικασίας προαγωγών που είχε γίνει στο τότε Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας, απαντά ότι επειδή το τελευταίο πλέον είναι ανύπαρκτο νομικό πρόσωπο, εκ των πραγμάτων δεν υπάρχει τρόπος να γίνει επέμβαση για τις προαγωγές που προηγήθηκαν. Το αξιοσημείωτο είναι ότι ο γενικός διευθυντής του ΕΟΑ ήταν και ο διευθυντής της Υδατοπρομήθειας που συμμετείχε στην υπό συζήτηση διαδικασία προαγωγών.

Ο κ. Καραπατάκης αναπτύσσοντας αυτό το σημείο, καταγράφει τα ακόλουθα: «Θέλουμε να τονίσουμε ότι ο κ. Σωκράτης Μεταξάς ως ο Διευθυντής του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, συμμετείχε στη λήψη της απόφασης του Συμβουλίου (…), ημερομηνίας 13.05.2024, με την οποία αποφασίστηκε ότι ο κ. … δεν μπορεί να προαχθεί στην επόμενη θέση λόγω κινητικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει (σοβαρή αναπηρία). Ακολούθως την 01.07.2024 που τέθηκε σε ισχύ ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμος του 2022 [Ν. 37(Ι)/2022), και με τον οποίο καταργήθηκε το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού ο κ. Σωκράτης Μεταξάς έγινε Γενικός Διευθυντής του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού και είναι αυτός που χειρίζεται σήμερα, τα θέματα των προαγωγών των υπηρετούντων στην πρώην Υδατοπρομήθεια Λεμεσού.

Συνακόλουθα, η κατάργηση του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού και η δημιουργία του Ε.Ο.Α. Λεμεσού, δεν επέφερε καμία ουσιαστική αλλαγή στην όλη υπόθεση του κ. …, εφόσον ο κ. Σωκράτης Μεταξάς είναι αυτός που χειρίζεται σήμερα, από θέση ανώτερη του Διευθυντή του Ε.Ο.Α. Λεμεσού, τα θέματα και το όλο ζήτημα του κ. …».

Τι είπε στον «Φ»

Ο «Φ» επικοινώνησε με τον κ. Σωκράτη Μεταξά, ο οποίος -αφού πρώτα ενημερώθηκε για την εν λόγω εξέλιξη- δέχθηκε πρόθυμα να τοποθετηθεί για το θέμα, απαντώντας σε όλα τα ερωτήματά μας.

Ξεκαθάρισε πως δεν μπορεί να δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες που αφορούν προσωπικές περιστάσεις εργαζομένων, ωστόσο θέλησε να διαβεβαιώσει ότι η συνεισφορά του επηρεαζόμενου δεν παραγνωρίζεται κι ούτε πρόκειται να γίνει αυτό στο μέλλον για οποιονδήποτε λόγο.

Ανέφερε πως ο ίδιος πράγματι συμμετείχε στην επίμαχη διαδικασία προαγωγών υπό την προηγούμενή του ιδιότητα ως διευθυντής στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, για την οποία υποβλήθηκε το παράπονο.

Τόνισε, ωστόσο, ότι δεν παραγνωρίστηκε ο παραπονούμενος. Υποστήριξε ότι λήφθηκαν οι καλύτερες δυνατόν αποφάσεις για την Υδατοπρομήθεια και για να μην επηρεαστεί δυσμενώς η υπηρεσία. Επανέλαβε πως οι περιστάσεις του παραπονούμενου λαμβάνονται υπόψη και ότι υπάρχει η ανάλογη ευαισθητοποίηση.

Απαντώντας σε ερώτημά μας είπε πως από το πόστο του διευθυντή της Υδατοπρομήθειας έδωσε σε πολλές περιπτώσεις εξηγήσεις στον εν λόγω υπάλληλο. «Ναι, απάντησα και γραπτώς» ανέφερε, ανάμεσα σ΄ άλλα, ο κ. Μεταξάς.

Τα γεγονότα

• Ο παραπονούμενος είναι πατέρας τριών παιδιών. Διορίστηκε το 2011 στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού ως ωρομίσθιος εργάτης και έχει περί τα 14 χρόνια υπηρεσίας. • Το 2012 υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον σπόνδυλο. Του προκλήθηκαν σοβαρά κινητικά προβλήματα και έκτοτε έχει σοβαρή κινητική αναπηρία (στο παράπονο επισυνάπτεται πιστοποιητικό). • Από το 2013 υπηρετεί στη θέση βοηθού γραφείου. • Στις 13.05.2024 δυο ωρομίσθιοι εργάτες που είχαν διοριστεί την ίδια περίοδο με τον παραπονούμενο προήχθησαν στη θέση του τεχνίτη με απόφαση του Συμβουλίου, το οποίο σύμφωνα με τον δικηγόρο του «αποφάσισε ότι δεν μπορεί να προαχθεί στην επόμενη θέση του τεχνίτη λόγω αναπηρίας, στερώντας πλήρως το δικαίωμα στην επαγγελματική του ανέλιξη». • Υπήρξε επιστολή από συντεχνιακό σώμα στις 21.05.2024 προς τον διευθυντή του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας. Στην επιστολή, σύμφωνα με τον κ. Καραπατάκη, αναφερόταν ότι ο επηρεαζόμενος «δεν εργάζεται πλέον στα συνεργεία για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή του» και ότι τα καθήκοντα που εκτελεί αμείβονται με κλίμακες Ε 7-8». • Αποστάλθηκε επιστολή με πανομοιότυπο περιεχόμενο προς τον πρόεδρο του ΕΟΑ από την Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων στις 14.01.2025. • Η επιστολή απαντήθηκε από τον γενικό διευθυντή του ΕΟΑ που ήταν προηγουμένως διευθυντής της Υδατοπρομήθειας Λεμεσού στις 19.3.2025. Επικαλέστηκε αδυναμία να προσφέρει κάποια θεραπεία αναφερόμενος στο νέο καθεστώς και συγκεκριμένα στο γεγονός ότι η Υδατοπρομήθεια διαλύθηκε μετά την υλοποίηση της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ωστόσο, σημειώνει ότι σύντομα ο ΕΟΑ Λεμεσού θα προχωρήσει στην πλήρωση κενών θέσεων ωρομίσθιων τεχνιτών ως θέσεις προαγωγής και συνεπώς «ο κ. … θα μπορεί να διεκδικήσει μια από τις πιο πάνω θέσεις.»

Η νομική πτυχή και η κατάληξη στο σημείωμα προς την Επίτροπο

• «Η υπόθεση του βοά καθ΄ότι υπήρξε θέμα απαγορευμένης διάκρισης»



Μέσω εγγράφων που επεσύναψε στο γραπτό παράπονο ο γνωστός νομικός, αποδίδει λεπτομερώς τις συνθήκες υπό τις οποίες προέκυψε η κατ΄ ισχυρισμό δυσμενής διάκριση σε βάρος του παραπονούμενου, ενώ αναλύει και την νομική πτυχή της υπόθεσης που βάσει των όσων καταγράφει είναι συνυφασμένη με θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.

Αφού πρώτα παραθέτει νομοθεσίες και ευρωπαϊκές οδηγίες ο κ. Καραπατάκης, απευθυνόμενος προς την επίτροπο, μεταξύ άλλων, σημειώνει: «Η Εργασία για τα άτομα με σοβαρή αναπηρία δεν αποτελεί απλώς και μόνο μέσο βιοπορισμού, αλλά θεμελιώδη πηγή αυτοεκτίμησης, κοινωνικής ενσωμάτωσης και προσωπικής ολοκλήρωσης. Με άλλα λόγια, η εργασία όχι μόνο ενισχύει τη σωματική και ψυχολογική ευημερία των ατόμων αυτών, αλλά και μειώνει το αίσθημα απομόνωσης, προσφέροντάς τους ένα πλαίσιο όπου μπορούν να αναδείξουν τις ικανότητές τους και να συμβάλουν ενεργά στην κοινωνία».

Προσθέτει τα ακόλουθα: «Για τα πρόσωπα με αναπηρία, λόγω των ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ, με βάση το άρθρο 5 της Οδηγίας 2006/54/ΕΚ αποτελεί υποχρέωση του κράτους και του κάθε εργοδότη, να προβαίνει σε εύλογες προσαρμογές, ώστε να παρέχονται πρόσωπα με σωματικές ή διανοητικές αναπηρίες, ίσες ευκαιρίες απασχόλησης, δηλαδή, να λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα αναλόγως με τις ανάγκες που παρουσιάζονται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση ώστε ένα πρόσωπο με αναπηρία να μπορεί να ΑΣΚΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ.»

Και καταλήγει η επιστολή προς την κ. Στυλιανού Λοττίδη: «Είναι η σθεναρή μας θέση ότι η υπόθεση του … βοά, καθ΄ότι υπήρξε κατά τρόπο έκδηλο, θέμα απαγορευμένης διάκρισης στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας του, λόγω αναπηρίας και ευελπιστούμε, ότι με τη δική σας δυναμική παρέμβαση, ως φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, θα αρθεί η εις βάρος του κ. …. απαγορευμένη διάκριση στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας του λόγω αναπηρίας.»