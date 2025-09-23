Τριάντα καταγγελίες για διάκριση στην απασχόληση λόγω φύλου, εκ των οποίων τα 21 αφορούσαν σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας, υποβλήθηκαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια στο Γραφείο της Επιτρόπου Διοίκησης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με ενημέρωση του philenews από το Γραφείο της Επιτρόπου, από το 2022 – 2025, 13 από τις 30 καταγγελίες αφορούσαν σεξουαλική παρενόχληση εκ των οποίων οι 10 από δημόσιους λειτουργούς και τρεις αφορούσαν τον ιδιωτικό τομέα. Όλα τα παράπονα που υποβλήθηκαν προέρχονταν από γυναίκες.

Μετά τη διερεύνηση των παραπόνων η Επίτροπος προέβη σε συστάσεις στην αρμόδια αρχή στην οποία υπηρετούσε το θύμα, οι οποίες βάσει του νόμου περί διάκρισης λόγω φύλου, είναι δεσμευτικές και πρέπει να ακολουθούνται, διαφορετικά επιβάλλονται διάφορες κυρώσεις προς το τμήμα που δεν συμμορφώνεται.

Όπως μας εξηγήθηκε, είναι οι μοναδικές συστάσεις από την Επίτροπο Διοίκησης οι οποίες στη βάση του νόμου, είναι δεσμευτικές λόγω της νομοθεσίας περί ισότητας των φύλων, σε αντίθεση με όλες τις άλλες αρμοδιότητες του Γραφείου της Επιτρόπου, όπου οι συστάσεις της που περιλαμβάνονται σε Εκθέσεις, δεν είναι δεσμευτικές αλλά εισηγήσεις και επαφίεται στη διοίκηση αν θέλει να τις υλοποιήσει.

Οι καταγγελίες στη βάση του νόμου περί διάκρισης στην απασχόληση λόγω φύλου αφορούν σε διάφορα τμήματα της δημόσιας υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι πρόσφατα μετά από καταγγελίες για παρενόχληση στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας και αφού η εσωτερική έρευνα δεν κατέδειξε οτιδήποτε, παρενέβη η Επίτροπος Νομοθεσίας η οποία με δική της έρευνα κατέδειξε τι συνέβαινε. Ωστόσο τώρα το Συμβούλιο έχει μεταφερθεί κάτω από την ομπρέλα του ΕΟΑ και η Επίτροπος δεν έχει εξουσία να παρέμβει.

Όσον αφορά στην περίπτωση του Υπουργείου Παιδείας και τις καταγγελίες για παρενόχληση στο χώρο εργασίας από στέλεχος του, το Γραφείο της Επιτρόπου είχε εμπλακεί, προέβη σε ενδιάμεση παρέμβαση για να απομακρυνθεί ο προϊστάμενος όπου και έγινε, χωρίς άλλη ενέργεια, παρά τη σύσταση να μην είναι ιεραρχικά προϊστάμενος όσων προβαίνουν σε καταγγελία. Τα στοιχεία από την έρευνα που διενήργησε το Υπουργείο Παιδείας αν και ζητήθηκαν από την Επίτροπο, αυτά δεν δόθηκαν ποτέ, αφού το υπουργείο αποτάθηκε στη Νομική Υπηρεσία για συμβουλή και έκτοτε δεν υπήρξε άλλη ανταπόκριση.

Η Νομική Υπηρεσία, σύμφωνα με πληροφορίες μας, είχε συμβουλεύσει το Υπουργείο Παιδείας να δώσει τα στοιχεία στην Επίτροπο, ωστόσο, στη συνέχεια μεσολάβησε η ποινική έρευνα από την Αστυνομία και όλα τερματίστηκαν.