Εξελίξεις εντός της εβδομάδας αναμένονται γύρω από το θέμα με το στέλεχος του υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας που κατηγορείται για άσεμνη επίθεση εναντίον ανήλικης και σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας, καθώς η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας προωθεί τη διαθεσιμότητά του, ενώ ο ίδιος ζητά την πρόωρη αφυπηρέτησή του.

Το υπουργείο Παιδείας, μετά την ενημέρωση από την Αστυνομία ότι εναντίον του συγκεκριμένου στελέχους του ασκήθηκε ποινική δίωξη με την καταχώρηση ποινικής υπόθεσης με κατηγορίες που αφορούν άσεμνη επίθεση και σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας, ζήτησε από την ΕΔΥ όπως τεθεί σε διαθεσιμότητα. Την ίδια ώρα, ο ίδιος με δική του επιστολή προς την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, αιτήθηκε την πρόωρη αφυπηρέτησή του, αφού ήδη βρίσκεται κοντά στη συνταξιοδότηση.

Η ΕΔΥ αποφάσισε να προωθήσει το αίτημα της διαθεσιμότητας γι’ αυτό και του απέστειλε επιστολή με την οποία αφού τον ενημέρωσε για το αίτημα ζήτησε την άποψή του γιατί να απομακρυνθεί από τα καθήκοντά του. Ο συγκεκριμένος λειτουργός έχει δικαίωμα να απαντήσει μέχρι αύριο Τετάρτη, οπόταν και η ΕΔΥ θα λάβει τις αποφάσεις της. Καθίσταται κατανοητό ότι ο επηρεαζόμενος θα προωθήσει τη θέση του ότι θα είναι πιο συμφέρον για το Δημόσιο να γίνει δεκτή η αίτησή του για πρόωρη αφυπηρέτηση, αντί να τεθεί σε διαθεσιμότητα, αφού για όσο διάστημα θα βρίσκεται σε διαθεσιμότητα θα πληρώνεται το ήμισυ του μισθού του.

Ωστόσο, υπάρχει μια παράμετρος που εκτιμάται ότι θα γείρει την πλάστιγγα για τη λήψη απόφασης. Στην περίπτωση που το στέλεχος του υπουργείου Παιδείας τεθεί σε διαθεσιμότητα, τότε σε τυχόν καταδικαστική απόφαση, υπάρχει η εξουσία στην ΕΔΥ να του επιβάλει πρόσθετες κυρώσεις στα συνταξιοδοτικά του ωφελήματα, αν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Αυτό, όμως, προϋποθέτει καταδίκη. Σημειώνεται ότι αυτή τη στιγμή ο επηρεαζόμενος βρίσκεται εκτός του υπουργείου Παιδείας με άδεια που ζήτησε ο ίδιος. Εναντίον του καταχωρήθηκε την περασμένη εβδομάδα ποινική υπόθεση ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται δύο κατηγορίες, η μια που αφορά σε κατ’ ισχυρισμό άσεμνη επίθεση κατά ανήλικης (εφόσον η παραπονούμενη κατά τον χρόνο τέλεσης του αδικήματος ήταν κάτω των 16 ετών) και η δεύτερη σε σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας. Το κατηγορητήριο έχει επιδοθεί στον επηρεαζόμενο, ενώ η πρώτη δικάσιμος έχει οριστεί για τις 30 Οκτωβρίου.

Η Αστυνομία είχε διερευνήσει αρχικά την καταγγελία γυναίκας εκπαιδευτικού η οποία ανέφερε ότι είχε δεχθεί άσεμνη επίθεση από τον κατηγορούμενο, ενώ ήταν ανήλικη. Και ενώ η καταγγελία διερευνήθηκε από την Υποδιεύθυνση Διαχείρισης Ευάλωτων Προσώπων της Αστυνομίας, ο φάκελος διαβιβάστηκε στη Νομική Υπηρεσία με συγκεκριμένη εισήγηση, προέκυψε νέα καταγγελία κατά του ίδιου προσώπου, από λειτουργούς του υπουργείου Παιδείας αυτή τη φορά, οι οποίες ήταν υφιστάμενες του. Η έρευνα ολοκληρώθηκε και αποφασίστηκε ότι για μια λειτουργό θα μπορούσε να ασκηθεί δίωξη, γι’ αυτό και αποφασίστηκε και οι δυο υποθέσεις να καταχωρηθούν κάτω από το ίδιο κατηγορητήριο.