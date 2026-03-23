Την ώρα που ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή συνεχίζει να κλιμακώνεται, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (International Energy Agency) καλεί τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά να λάβουν μέτρα για τη μείωση της ζήτησης πετρελαίου, προωθώντας μεταξύ άλλων την τηλεργασία, μειώνοντας τα όρια ταχύτητας και ενθαρρύνοντας τη στροφή προς τις δημόσιες συγκοινωνίες, παράλληλα με πιθανούς περιορισμούς στη χρήση αυτοκινήτων στις μεγάλες πόλεις.

Φυσικά τα μέτρα που προτείνει ο Διεθνής Οργανισμός, δεν ταιριάζουν στα δεδομένα όλων των κρατών. Για παράδειγμα οι δημόσιες συγκοινωνίες στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται από τους πολίτες όπως στο εξωτερικό και άρα αυτό το μέτρο δεν μπορεί να πετύχει τα αναμενόμενα.

Στην έκθεση που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Διεθνή Οργανισμού Ενέργειας, αναφέρεται ότι η σύγκρουση προκάλεσε τη μεγαλύτερη διαταραχή του εφοδιασμού στην ιστορία της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου, με τη ναυτιλία μέσω του Στενού του Ορμούζ, η οποία κανονικά μεταφέρει περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου, να μειώνεται σε ελάχιστο βαθμό.

Περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου την ημέρα διέρχονται συνήθως από το Στενό.

Η απώλεια αυτών των ροών, αναφέρεται στην έκθεση, έχει περιορίσει σημαντικά τις αγορές, ωθώντας τις τιμές του αργού πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι και οδηγώντας σε ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις στα διυλισμένα προϊόντα όπως το ντίζελ και το υγραέριο (LPG). Στις 11 Μαρτίου, οι χώρες μέλη του IEA συμφώνησαν να απελευθερώσουν 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης – η μεγαλύτερη άντληση αποθεμάτων στην ιστορία του Οργανισμού.

Ωστόσο, σημειώνεται, τα μέτρα από την πλευρά της προσφοράς από μόνα τους δεν μπορούν να αντισταθμίσουν πλήρως την κλίμακα της διαταραχής. Η αντιμετώπιση της ζήτησης είναι ένα κρίσιμο και άμεσο εργαλείο για τη μείωση της πίεσης που ασκείται στους καταναλωτές, βελτιώνοντας την προσιτή τιμή και υποστηρίζοντας την ενεργειακή ασφάλεια.

Ο Διεθνής Οργανισμός δημοσίευσε επίσης μια επισκόπηση όλων των μέτρων πολιτικής που σχετίζονται με τη ζήτηση και έχουν ανακοινωθεί από τις κυβερνήσεις από την έναρξη της κρίσης. Αυτό δείχνει ότι πολλές χώρες ήδη ενεργούν για την προστασία των καταναλωτών μέσω μέτρων διατήρησης και οικονομικών μέτρων παρόμοιων με αυτά που συζητούνται στην έκθεση.

Άμεσες ενέργειες

Εργασία από το σπίτι όπου είναι δυνατόν: Αντικαθιστά τη χρήση πετρελαίου από τις μετακινήσεις, ιδίως όταν οι θέσεις εργασίας είναι κατάλληλες για εξ αποστάσεως εργασία.

Μείωση των ορίων ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους κατά τουλάχιστον 10 χλμ./ώρα : Οι χαμηλότερες ταχύτητες μειώνουν την κατανάλωση καυσίμων για επιβατικά αυτοκίνητα, βαν και φορτηγά.

Ενθάρρυνση των δημόσιων συγκοινωνιών: Η μετάβαση από τα ιδιωτικά αυτοκίνητα στα λεωφορεία και τα τρένα μπορεί να μειώσει γρήγορα τη ζήτηση πετρελαίου.

Αυξήστε την κοινή χρήση αυτοκινήτων και υιοθετήστε αποτελεσματικές πρακτικές οδήγησης: Η μεγαλύτερη πληρότητα του αυτοκινήτου και η οικολογική οδήγηση μπορούν να μειώσουν γρήγορα την κατανάλωση καυσίμου.

Αποδοτική οδήγηση για επαγγελματικά οχήματα και παράδοση αγαθών: Οι καλύτερες πρακτικές οδήγησης, η συντήρηση των οχημάτων και η βελτιστοποίηση του φορτίου μπορούν να μειώσουν τη χρήση ντίζελ.

Εκτροπή της χρήσης υγραερίου (LPG) από τις μεταφορές: Η μετατόπιση των οχημάτων διπλού καυσίμου και η μετατροπή τους από υγραέριο σε βενζίνη μπορεί να διατηρήσει το LPG για το μαγείρεμα και άλλες βασικές ανάγκες.

Αποφύγετε τα αεροπορικά ταξίδια όπου υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές: Η μείωση των επαγγελματικών πτήσεων μπορεί να μειώσει γρήγορα την πίεση στις αγορές καυσίμων για αεροπλάνα.

Όπου είναι δυνατόν, στραφείτε σε άλλες σύγχρονες λύσεις μαγειρέματος: Η ενθάρρυνση του ηλεκτρικού μαγειρέματος και άλλων σύγχρονων επιλογών μπορεί να μειώσει την εξάρτηση από το υγραέριο.

Αξιοποίηση της ευελιξίας με τις πετροχημικές πρώτες ύλες και εφαρμογή βραχυπρόθεσμων μέτρων απόδοσης και συντήρησης: Η βιομηχανία μπορεί να βοηθήσει στην απελευθέρωση υγραερίου για βασικές χρήσεις, μειώνοντας παράλληλα την κατανάλωση πετρελαίου μέσω γρήγορων λειτουργικών βελτιώσεων.