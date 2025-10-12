Η ρητορική μίσους δεν πρέπει να γίνει κανονικότητα, δήλωσε στο ΚΥΠΕ η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μαρία Στυλιανού Λοττίδη, η οποία με αφορμή την εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κατά της ρητορικής μίσους και της παραπληροφόρησης, που συνεχίζει δυναμικά το γραφείο της, στέλνει ξεκάθαρα το μήνυμα ότι η παραπληροφόρηση και η ρητορική μίσους «πρέπει να σταματήσουν».

Η εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κατά της ρητορικής μίσους και της παραπληροφόρησης, που υλοποιείται από το Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, βρίσκεται σε εξέλιξη από τον περασμένο Ιούνιο και θα συνεχιστεί δυναμικά, σύμφωνα με την κ. Λοττίδη, με νέες παρεμβάσεις κάθε δύο μήνες.

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, η Επίτροπος ανέφερε πως πρόκειται για μια πολύπλευρη καμπάνια, με στόχο την ανάδειξη των κινδύνων που προκαλούνται από τοξικές πρακτικές δημόσιου λόγου, ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως σημείωσε, η εκστρατεία ενισχύθηκε κατά την προεκλογική περίοδο και πλέον συνεχίζεται με νέες παρεμβάσεις.

Σύμφωνα με την κ. Λοττίδη, κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο είχαν τοποθετηθεί αφίσες με μηνύματα κατά της ρητορικής μίσους σε δημόσιους χώρους και σε πινακίδες κατά μήκος των δρόμων, για να σημειώσει ότι «αν και αυτές έχουν πλέον αφαιρεθεί, η δράση συνεχίζεται με διανομή έντυπου υλικού σε κρατικές υπηρεσίες και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

«Θέλαμε να στείλουμε ξεκάθαρα το μήνυμα ότι η παραπληροφόρηση και η ρητορική μίσους πρέπει να σταματήσουν», ανέφερε η κ. Λοττίδου, τονίζοντας ότι πρόκειται για πανευρωπαϊκό φαινόμενο, το οποίο αντιμετωπίζεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, η κ. Λοττίδη είπε ότι η εκστρατεία έχει ήδη λάβει θετικά σχόλια από το εξωτερικό, καθώς υλοποιείται σε συνεργασία με το Equinet, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Φορέων Ισότητας, και έχει αναγνωριστεί ως καλή πρακτική από εταίρους της Κύπρου στο εξωτερικό.

Εξάλλου, ανέφερε ότι παρά την απουσία επίσημης συνεργασίας με Υπουργεία, υπήρξε θετική ανταπόκριση από θεσμούς, με την Αστυνομία Κύπρου να αναπαράγει τα μηνύματα της εκστρατείας μέσα από τα δικά της μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Παρόμοια ήταν και η ανταπόκριση άλλων υπηρεσιών, που στήριξαν τη διάδοση του μηνύματος», είπε.

Η εκστρατεία, σύμφωνα με την Επίτροπο, θα συνεχιστεί με νέα στάδια κάθε δύο μήνες, ενώ το Γραφείο της παρακολουθεί την απήχηση των δράσεων, με στόχο την ενίσχυση του αντίκτυπου.

