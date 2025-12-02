Το γεγονός ότι τα περισσότερα pet shop λειτουργούν παράνομα, καταγγέλλει το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, στην Κύπρο λειτουργούν τουλάχιστον 100 καταστήματα πώλησης ζώων και τροφών. Οι πληροφορίες που έχει στην κατοχή του το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου είναι ότι, μόνο τα 40 εξ αυτών κατέχουν τις σχετικές άδειες από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Τα υπόλοιπα, όπως αναφέρει, λειτουργούν παράνομα, όσον αφορά το κομμάτι της πώλησης ζώων ή πτηνών κλπ.

Οι κτηνιατρικές Υπηρεσίες, προσθέτει το κόμμα, έδωσαν περιθώριο μέχρι το τέλος του έτους για να συμμορφωθούν όσοι δεν εξασφάλισαν τις απαραίτητες άδειες για πώληση ζώων, σε αντίθετη περίπτωση θα τους απαγορεύσουν να πωλούν ζώα (εκτός από τις τροφές) και πιθανό πρόστιμο χιλίων ευρώ.

Το Κόμμα για τα Ζώα τονίζει ότι, «διαχρονικά, ζητούσε όπως απαγορευθεί πλήρως η πώληση ζώων, και κυρίως σκύλους ή γάτους ή πουλιά, όταν την ίδια στιγμή τα ιδιωτικά καταφύγια είναι πατωμένα, όταν την ίδια στιγμή η χώρα μας αντιμετωπίζει πρόβλημα με τα εγκαταλελειμμένα, είναι πλέον άδικο να συνεχίζεται η πώληση ζώων, αντί να υιοθετούνται τα ήδη υπάρχοντα αθώα ζώα που βρίσκονται 2 ή 3 ή 5 χρόνια μέσα στα καταφύγια».

«Το Κόμμα για τα ζώα Κύπρου θα παρακολουθεί την κατάσταση και ταυτόχρονα θα συνεχίσει την εκστρατεία του ‘ΔΕΝ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΖΩΑ, ΑΛΛΑ ΥΙΟΘΕΤΟΥΜΕ΄», καταλήγει η ανακοίνωση.