Σύγχυση προκάλεσε η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να μην τοποθετήσει την Άννα Αριστοτέλους στη θέση Γενικού Διευθυντή σε υπουργείο ή Τμήμα, παρά το γεγονός ότι χθες 1η Δεκεμβρίου έπρεπε να αναλάμβανε τα νέα της καθήκοντα, όπως και οι υπόλοιποι νεοδιορισθέντες γενικοί διευθυντές.

Το γεγονός ότι δεν τοποθετήθηκε προκάλεσε την έντονη αντίδραση του δικηγόρου της Χρίστου Τριανταφυλλίδη, ο οποίος με επιστολή του προς τη γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, ζήτησε να πληροφορηθεί σε ποια υπηρεσία να παρουσιαστεί η κ. Αριστοτέλους για εργασία μέχρι ν’ αποφασιστεί η διαθεσιμότητά της.

Το philenews ζήτησε τη θέση της Κυβέρνησης επί του σημείου αυτού και όπως μας αναφέρθηκε, η μη τοποθέτησή της σχετίζεται με τη διαδικασία που κινήθηκε εναντίον της στην ΕΔΥ για να τεθεί σε διαθεσιμότητα με το νέο της καθεστώς. Η κ. Αριστοτέλους βρισκόταν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου σε διαθεσιμότητα από τα καθήκοντά της ως υπεύθυνης για ανθρωπιστικά θέματα. Με την αλλαγή καθεστώτος, αφού διορίστηκε ως γενική διευθύντρια, στάληκε επιστολή στην ΕΔΥ για να την θέσει εκ νέου σε διαθεσιμότητα από το νέο της πόστο.

Η ΕΔΥ κίνησε τη διαδικασία και της έδωσε τέσσερις ημέρες προθεσμία να εγείρει ένσταση αν θεωρεί ότι δεν πρέπει να τεθεί σε διαθεσιμότητα. Αναμένεται ότι την ερχόμενη Παρασκευή θα τεθεί σε διαθεσιμότητα, νοουμένου ότι αυτή τη στιγμή η κ. Αριστοτέλους είναι κατηγορούμενη σε ποινικό δικαστήριο για πολύ σοβαρά αδικήματα. Όπως μας αναφέρθηκε, δεν θα μπορούσε να τοποθετηθεί σε κάποιο υπουργείο ή υπηρεσία ενώ είναι κατηγορούμενη για σοβαρή υπόθεση, ενώ αναμένεται η απόφαση για το ζήτημα της διαθεσιμότητάς της.

Για τους λόγους αυτούς, η κ. Αριστοτέλους δεν θα τοποθετηθεί σε κάποια υπηρεσία μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή εν αναμονή της απόφασης της ΕΔΥ. Όπως ανέφερε ο κ. Τριανταφυλλίδης στην επιστολή του προς το Υπουργικό Συμοβύλιο, η διαθεσιμότητά της Άννας Αριστοτέλους έληξε στις 17 Νοεμβρίου με την καταχώρηση της υπόθεσης. Στις 25 Νοεμβρίου τέθηκε ξανά σε διαθεσιμότητα, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, καθώς το καθεστώς της θα άλλαζε από την 1η Δεκεμβρίου.

Κατά τη χθεσινή μέρα, αναφέρει, της επιδόθηκε πρόθεση για νέα διαθεσιμότητα, δίνοντάς της προθεσμία τεσσάρων ημερών για να υποβάλει ένσταση και ως εκ τούτου, μέχρι την απόφαση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, δηλαδή στις 5 Δεκεμβρίου, η κ. Αριστοτέλους δεν βρίσκεται σε διαθεσιμότητα.

Ενόψει τούτου και λαμβάνοντας υπόψη πως δεν έχει τοποθετηθεί σε Υπουργείο, με βάση το νόμο, αφού δεν βρίσκεται σε διαθεσιμότητα, ο Χρίστος Τριανταφυλλίδης ζητά να ενημερωθεί σε ποια υπηρεσία θα πρέπει να παρουσιάζεται αυτές τις ημέρες, μέχρι να εξεταστεί η ένστασή της και να ληφθεί η τελική απόφαση από την ΕΔΥ.