Στην ψήφιση νομοθετήματος για δικαίωμα χρήσης οχήματος της Δημοκρατίας από αποχωρήσαντες Προέδρους της Δημοκρατίας και της Βουλής, αντιστοίχως, μόνο για περίοδο μιας πενταετίας, προσανατολίζεται η Βουλή των Αντιπροσώπων.

Στη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Θεσμών, εξετάστηκαν τρεις σχετικές προτάσεις Νόμου, αυτές της Αννίτας Δημητρίου, του Σταύρου Παπαδούρη και της Αλεξάνδρας Ατταλίδου.

Μετά από τη συζήτηση και των τριών προτάσεων Νόμου αποφασίστηκε η σύνταξη ενός ενιαίου κειμένου νομοθετήματος, με στόχο να τεθεί προς ψήφιση σε μεταγενέστερο στάδιο. Σε περίπτωση που κάποιοι από τους προαναφερθέντες τρεις εισηγητές ή άλλες πολιτικές δυνάμεις διαφωνούν με κάποιες βασικές πρόνοιες, τότε θα έχουν την ευκαιρία με τροπολογίες να επιχειρήσουν να θέσουν προς ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής τις δικές τους θέσεις.

Όλα αυτά προκύπτουν από τη σύνοψη που έκανε στο τέλος της σημερινής συζήτησης ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Θεσμών, Δημήτρης Δημητρίου. Ο τελευταίος αναφέρθηκε στην κοινή συνισταμένη, η οποία είναι ο περιορισμός της χρήσης οχήματος της Δημοκρατίας από τους δυο ύπατους αξιωματούχους της Δημοκρατίας μετά την αποχώρησή τους. Δηλαδή, να έχουν δικαίωμα χρήσης υπηρεσιακού οχήματος μόνο για πέντε χρόνια.

Από τα όσα συζητήθηκαν φαίνεται πως κερδίζει έδαφος η πρόταση Νόμου της Προέδρου της Βουλής, Αννίτας Δημητρίου, σε ό,τι αφορά το δικαίωμα παροχής υπηρεσιών γραμματέως στους πρώην αξιωματούχους. Η κ. Δημητρίου με το δικό της νομοθέτημα διατηρεί το δικαίωμα εξασφάλισης γραμματειακών υπηρεσιών, «νοουμένου ότι οι υπηρεσίες του συγκεκριμένου προσώπου χρησιμοποιούνται τεκμηριωμένα για τους προβλεπόμενους στην προτεινόμενη νομοθεσία λόγους» (σ.σ. ακολουθούν οι νομοθετικές πρόνοιες).

Βέβαια, η κ. Ατταλίδου είχε άλλη θέση για το θέμα γραμματέως και το εκδήλωσε ξεκάθαρα κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Συγκεκριμένα, αυτό που επιδιώκει είναι ο περιορισμός της χρονικής διάρκειας στα 5 έτη, που θα δικαιούται να λαμβάνει υπηρεσίες γραμματέα από το δημόσιο ο αποχωρήσας αξιωματούχος. Επιπλέον, προκρίνει στη βάση της δικής της πρότασης Νόμου να μην εργοδοτείται ως γραμματέας πρόσωπο που ήδη εργάζεται στο δημόσιο και προϋποτίθεται απόσπασή του ώστε να τεθεί στις υπηρεσίες του πρώην Προέδρου.