Την πλήρη ανακαίνιση του υφιστάμενου νοσοκομείου στην Πόλη Χρυσοχούς, αντί τη δημιουργία νέου, ζητά ο Πρόεδρος της ΟΣΑΚ, Μάριος Κουλούμας, σε αναοικτή επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Όπως αναφέρει στην επιστολή του, η διαδικασία μελέτης, ωρίμανσης, αδειοδότησης και ανέγερσης νέου νοσοκομείου είναι εξαιρετικά χρονοβόρα και η

στελέχωση νέων νοσοκομείων — ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές — είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Αντίθετα, προσθέτει, η πλήρης ανακαίνιση του υφιστάμενου νοσοκομείου έχει ήδη μελετηθεί, έχει συγκεκριμένο σχεδιασμό, και κοστολογείται περίπου σε €1.200.000, ποσό πολλαπλάσια ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο σε σύντομο χρόνο.

Αυτούσια η επιστολή

Με αφορμή την πρόσφατη δημόσια εξαγγελία σας για την ανέγερση ενός νέου, σύγχρονου νοσοκομείου στην Πόλη Χρυσοχούς — μια εξαγγελία που χαιρετίστηκε από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, επαγγελματίες υγείας και πολιτικά κόμματα — επιτρέψτε μου να καταθέσω ορισμένες σκέψεις και τεκμηριωμένες εισηγήσεις μετά από συζητήσεις με τοπικούς επαγγελματίες υγείας και άλλους εμπλεκόμενους, για τον ορθολογικό σχεδιασμό υπηρεσιών υγείας στην περιοχή.

Είναι αυτονόητο ότι όλοι επιθυμούμε υψηλής ποιότητας, σύγχρονες υπηρεσίες υγείας για κάθε πολίτη της χώρας μας. Ωστόσο, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις που είναι εφικτές, βιώσιμες και λειτουργικά αποτελεσματικές, θεωρώ κρίσιμο να συνεκτιμηθούν συγκεκριμένα δεδομένα και παράμετροι.

1. Η θέση και ο ρόλος της Πόλης Χρυσοχούς

Η Πόλη Χρυσοχούς αποτελεί το διοικητικό και εμπορικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής Χρυσοχούς, καλύπτοντας μια σειρά κοινοτήτων από τον Ακάμα έως την περιοχή Πωμού–Πυργών.

Ο μόνιμος πληθυσμός της περιοχής υπολογίζεται στις 3.500–4.000 κατοίκους, με σημαντική εποχική αύξηση κατά τους θερινούς μήνες λόγω τουρισμού.

Η περιοχή στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στο Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα σε επείγοντα περιστατικά, ενώ το Νοσοκομείο Πάφου απέχει περίπου 45–50 λεπτά οδικώς.

2. Υφιστάμενες Υπηρεσίες του Νοσοκομείου Πόλης Χρυσοχούς

Το νοσοκομείο παρέχει σημαντικό φάσμα υπηρεσιών εντός του δικτύου του ΟΚΥπΥ, καλύπτοντας πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας:

2.1 Τμήμα Ατυχημάτων & Επειγόντων (24/7)

• Πλήρης λειτουργία και σταθμός ασθενοφόρων.

2.2 Κλινικός Θάλαμος (11 κλίνες)

• Παθολογικά και καρδιολογικά περιστατικά.

• Μονάδα βραχείας νοσηλείας (short-stay) για θεραπείες μικρής διάρκειας.

• Μονάδα day-care και εβδομαδιαία κλινική διαβήτη.

2.3 Καρδιολογική Μονάδα

• Δοκιμασία κόπωσης, Holter, υπερηχοκαρδιογράφημα.

2.4 Εξωτερικά Ιατρεία

• Παθολογικό, παιδιατρικό, γενικής ιατρικής.

• Εξειδικευμένα ιατρεία από επισκεπτόμενους ιατρούς: ορθοπεδική, οφθαλμολογία, ψυχιατρική, ουρολογία, πλαστική χειρουργική, εργοθεραπεία και φυσιοθεραπεία.

2.5 Κλινικό Εργαστήριο

• Καθημερινή λειτουργία, με απογευματινές ώρες και Σάββατο.

2.6 Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα

• 24ωρη λειτουργία για ΤΑΕΠ και εξωτερικούς ασθενείς.

• Προγραμματίζεται εγκατάσταση μηχανήματος μέτρησης οστικής πυκνότητας και αξονικού τομογράφου.

2.7 Οδοντιατρείο και Υπηρεσίες Κοινότητας

• Πλήρης οδοντιατρική φροντίδα.

• Υγειονομικοί έλεγχοι και συνεργασία με αγροτικά ιατρεία της περιοχής.

3. Υφιστάμενες Αδυναμίες – Ανάγκη Άμεσης Αναβάθμισης

Παρά την καλή λειτουργία του, το νοσοκομείο αντιμετωπίζει σημαντικούς περιορισμούς:

• Περιορισμένες κλίνες νοσηλείας (μόλις 11).

• Περιορισμένη κτιριακή και λειτουργική υποδομή.

• Ανάγκη σύγχρονου εξοπλισμού και καλύτερων χώρων εργασίας για προσωπικό και ασθενείς.

Ήδη, για να εγκατασταθούν τα νέα μηχανήματα (αξονικός, οστική πυκνότητα), απαιτούνται παρεμβάσεις στον υφιστάμενο χώρο — γεγονός που υποδηλώνει ότι αναβαθμίσεις είναι αναπόφευκτες, ακόμη και αν ληφθεί απόφαση για νέο νοσοκομείο.

4. Ρεαλιστική Εκτίμηση: Νέο Νοσοκομείο ή Ανακαίνιση;

Είναι κοινή γνώση ότι:

• Η διαδικασία μελέτης, ωρίμανσης, αδειοδότησης και ανέγερσης νέου νοσοκομείου είναι εξαιρετικά χρονοβόρα.

• Ακόμη και έργα μικρότερου μεγέθους συχνά καθυστερούν, ή μένουν ημιτελή.

• Η στελέχωση νέων νοσοκομείων — ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές — είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

Αντίθετα:

• Η πλήρης ανακαίνιση του υφιστάμενου νοσοκομείου έχει ήδη μελετηθεί,

• έχει συγκεκριμένο σχεδιασμό,

• και κοστολογείται περίπου σε €1.200.000,

ποσό πολλαπλάσια ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο σε σύντομο χρόνο.

Σύμφωνα με τους τεχνοκράτες, τις μελέτες και τη γνώμη των άμεσα εμπλεκομένων φορέων, η αναβάθμιση μπορεί να δημιουργήσει ένα σύγχρονο, λειτουργικό και βιώσιμο τοπικό νοσηλευτήριο, απόλυτα επαρκές για τις ανάγκες της περιοχής.

5. Συμπέρασμα – Εισήγηση

Εξοχότατε Πρόεδρε,

λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα που έχουν τεθεί διαχρονικά από τους επαγγελματίες υγείας, τους τοπικούς φορείς και τις αρμόδιες υπηρεσίες, η πλέον ρεαλιστική, άμεση και βιώσιμη λύση για την περιοχή, υπό τις σημερινές συνθήκες, είναι:

Η πλήρης ανακαίνιση και αναβάθμιση του υφιστάμενου Νοσοκομείου Πόλης Χρυσοχούς.

Η λύση αυτή:

• ανταποκρίνεται άμεσα στις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων,

• διασφαλίζει ποιότητα και ασφάλεια,

• είναι οικονομικά και λειτουργικά βιώσιμη,

• και μπορεί να υλοποιηθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα χωρίς να καθυστερήσει η παροχή υπηρεσιών υγείας.

Με βαθύ σεβασμό,

Μάριος Κουλούμας

Επίτιμος Πρόεδρος ΟΣΑΚ