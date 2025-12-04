Στο Μακάρειο Νοσοκομείο μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται εξάχρονο κοριτσάκι, το οποίο το απόγευμα της Τετάρτης (3/12) εντοπίστηκε αναίσθητο στον πυθμένα της πισίνας στο κολυμβητήριο του Τσιρείου, στη Λεμεσό, μετά από επεισόδιο πνιγμού.

Το παιδί συμμετείχε σε προπόνηση του προγράμματος «Αθλητισμός για Όλους» (ΑΓΟ), μαζί με άλλα παιδιά. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, και υπό συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τις αισθήσεις του και βρέθηκε κάτω από το νερό.

Οι γυμναστές και ο προπονητής αντέδρασαν άμεσα, ανασύροντάς το από την πισίνα και παρέχοντάς του τις Πρώτες Βοήθειες. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο αρχικά σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο και στη συνέχεια στο Μακάρειο Νοσοκομείο. Πληροφορίες από το νοσοκομείο αναφέρουν ότι η εξάχρονη είναι σε καλή γενική κατάσταση, με ικανοποιητικά εργαστηριακά αποτελέσματα, και παραμένει για προληπτική παρακολούθηση σε θάλαμο της Παιδιατρικής Κλινικής.

Για το συμβάν εξέδωσε ανακοίνωση ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, στην οποία αναφέρει τα ακόλουθα:

«Μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης συνεδρίας της Επιτροπής Ελέγχου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, σήμερα Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025, κατά την οποία εξετάστηκε περιστατικό που συνέβη την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στο Κολυμβητήριο Λεμεσού κατά τη διάρκεια μαθήματος του προγράμματος ΑΓΟ (Αθλητισμός Για Όλους) “Παιδί και Κολύμπι”, ο ΚΟΑ ενημερώνει ότι:

Οι γυμναστές και το προσωπικό του ΑΓΟ λειτούργησαν άμεσα και αποτελεσματικά. Ακολουθώντας το σχετικό πρωτόκολλο και μετά την παροχή των Πρώτων Βοηθειών, το παιδί δεν διέτρεξε κίνδυνο μέχρι την έλευση του ασθενοφόρου. Χάρη στην άμεση παρέμβαση των υπευθύνων, το παιδί είναι καλά στην υγεία του και παρακολουθείται προληπτικά.

Η Επιτροπή Ελέγχου του ΚΟΑ διαπίστωσε ότι οι γυμναστές και το προσωπικό του ΑΓΟ λειτούργησαν ορθά και εφάρμοσαν το πρωτόκολλο. Επισημαίνεται ότι όλοι οι γυμναστές του προγράμματος “Αθλητισμός Για Όλους” επιμορφώνονται διαρκώς από τον Οργανισμό, προκειμένου να είναι άρτια εκπαιδευμένοι σε θέματα Πρώτων Βοηθειών και ναυαγοσωστικής.»