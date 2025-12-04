Σχεδόν 9 χιλιάδες φιάλες βότκας γνωστής μάρκας κατασχέθηκαν από το Τμήμα Τελωνείων μετά από έλεγχο σε 5 υποστατικά τις δύο τελευταίες ημέρες.

Η ενημέρωση

Το Τμήμα Τελωνείων ενημερώνει ότι, κατόπιν πληροφοριών που προέκυψαν κατά την διερεύνηση της υπόθεσης και λήψης καταθέσεων από τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση, λειτουργοί του Τομέα Διερευνήσεων και ΔΔΙ του Αρχιτελωνείου πραγματοποίησαν στις 4/12/2025 νέα έρευνα σε πέμπτο υποστατικό – αποθήκη του ίδιου ιδιοκτήτη όπου εντόπισαν και κατάσχεσαν επιπρόσθετη ποσότητα 7,866 φιαλών του 1 λίτρου βότκας η κάθε μία, οι οποίες επίσης φαίνεται να παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας της γνωστής επωνυμίας.

Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται από το Τμήμα Τελωνείων.

Στις 3/12/2025 μετά από συντονισμένη επιχείρηση σε 4 υποστατικά στην επαρχία Λευκωσίας, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων εντόπισαν και κατάσχεσαν μεγάλη ποσότητα αλκοολούχων ποτών (βότκας), τα οποία εκ πρώτης όψεως παραβίαζαν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ήταν απομιμήσεις) γνωστής επωνυμίας.

Συγκεκριμένα κατά τους ελέγχους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 434 φιάλες του 1 λίτρου η κάθε μία και 568 φιάλες των 0,70cl η κάθε μία. Η υπόθεση τυγχάνει διερεύνησης από τον Τομέα Διερευνήσεων Αρχιτελωνείου.

Σύμφωνα με το Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ε.Ε. (EUIPO) oι απομιμήσεις τροφίμων και ποτών βρίσκονται μεταξύ των πλέον κατασχεθέντων προϊόντων στα σύνορα της Ε.Ε. Αυτά τα εμπορεύματα περιέχουν επικίνδυνες και τοξικές ουσίες που θέτουν την ανθρώπινη υγεία σε σοβαρό κίνδυνο γι αυτό και οι αρχές επιβολής του νόμου είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό και την απόσυρση των προϊόντων αυτών από την αγορά.

Με την ευκαιρία αυτής της κατάσχεσης το Τμήμα Τελωνείων υπενθυμίζει στο κοινό τα πιο κάτω μέτρα αυτοπροστασίας:

• Οι αγορές τροφίμων και ποτών θα πρέπει να γίνονται από επίσημους μεταπωλητές και γνωστά κανάλια διανομής

• Να ελέγχει τις ετικέτες και την προέλευση των προϊόντων

• Να αναζητεί λογότυπα πιστοποίησης όπως ετικέτες γεωγραφικής προέλευσης ΕΕ

• Εξέταση των συσκευασιών για εντοπισμό ελαττωμάτων ή ορθογραφικών λαθών

• Αναφορά στις αρμόδιες αρχές προϊόντων με αλλοιωμένη συσκευασία ή γεύση (Τηλ. επικοινωνίας του αρμόδιου Τομέα Αρχιτελωνείου – 22601858)