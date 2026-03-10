Στις 5/3/2026, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου, πραγματοποίησαν έλεγχο σε όχημα που οδηγούσε γυναίκα με Ελληνοκυπριακή υπηκοότητα. Κατά τον έλεγχο στο όχημα εντοπίστηκαν 5 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία και 5 κούτες των 200 θερμαινόμενων τσιγάρων η κάθε μία, οι οποίες δεν έφεραν σημάνσεις για το βλαβερό της υγείας στην Ελληνική και Τούρκικη γλώσσα, ένδειξη ότι είναι αδασμοφορολόγητα. Η εμπλεκόμενη τέθηκε υπό σύλληψη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ τα εν λόγω καπνικά προϊόντα και το όχημα ως το μέσο μεταφοράς τους κατασχέθηκαν. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερη, αφού έγινε αποδεκτή η πρόταση της για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή συνολικού ποσού €650 ευρώ.

Στις 6/3/2026, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου, πραγματοποίησαν έλεγχο σε όχημα που οδηγούσε άνδρας με Ελληνοκυπριακή υπηκοότητα. Κατά τον έλεγχο στο όχημα εντοπίστηκαν συσκευασίες καπνού για ναργιλέ συνολικού βάρους 1 κιλού, οι οποίες δεν έφεραν σημάνσεις για το βλαβερό της υγείας στην Ελληνική και Τούρκικη γλώσσα, ένδειξη ότι είναι αδασμοφορολόγητα. Ο εμπλεκόμενος τέθηκε υπό σύλληψη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ τα εν λόγω καπνικά προϊόντα και το όχημα ως το μέσο μεταφοράς τους κατασχέθηκαν. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτή η πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή συνολικού ποσού €500 ευρώ.

Στις 7/3/2026, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο σημείο διέλευσης Αστρομερίτη – Ζωδιας, πραγματοποίησαν έλεγχο σε διερχόμενο όχημα που οδηγούσε Ελληνοκύπριος. Κατά τον έλεγχο βρέθηκε να μεταφέρει 5 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία, οι οποίες δεν έφεραν σημάνσεις για το βλαβερό της υγείας στην Ελληνική και Τούρκικη γλώσσα, ένδειξη ότι είναι αδασμοφορολόγητα. Το εμπλεκόμενο πρόσωπο τέθηκε υπό σύλληψη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ τα εν λόγω καπνικά προϊόντα και το όχημα ως το μέσο μεταφοράς τους κατασχέθηκαν. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτή η πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή συνολικού ποσού €450 ευρώ.

Στις 10/3/2026, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου, πραγματοποίησαν έλεγχο σε όχημα που οδηγούσε άνδρας με Ελληνοκυπριακή υπηκοότητα. Κατά τον έλεγχο στο όχημα εντοπίστηκαν 1 κούτα των 200 τσιγάρων, 4 κούτες των 200 θερμαινόμενων τσιγάρων η κάθε μία και συσκευασίες στριφτού τσιγάρου συνολικού βάρους 250 γραμμαρίων, οι οποίες δεν έφεραν σημάνσεις για το βλαβερό της υγείας στην Ελληνική και Τούρκικη γλώσσα, ένδειξη ότι είναι αδασμοφορολόγητα. Αφού έγινε αποδεκτή η πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων, με την καταβολή συνολικού ποσού €300 ευρώ αφέθηκε ελεύθερος.

Λίγο αργότερα την ίδια μέρα στις 10/3/2026, οι ίδιοι λειτουργοί στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου, πραγματοποίησαν έλεγχο σε όχημα που οδηγούσε άνδρας με Τουρκοκυπριακή υπηκοότητα. Κατά τον έλεγχο στο όχημα εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα μέσα στο χώρο του εφεδρικού ελαστικού 1 κούτα των 200 τσιγάρων και 8 κούτες των 200 θερμαινόμενων τσιγάρων η κάθε μία, οι οποίες δεν έφεραν σημάνσεις για το βλαβερό της υγείας στην Ελληνική και Τούρκικη γλώσσα, ένδειξη ότι είναι αδασμοφορολόγητα. Αφού έγινε αποδεκτή η πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων, με την καταβολή συνολικού ποσού €400 ευρώ αφέθηκε ελεύθερος.

Επίσης κατά το μεσημέρι της ίδιας μέρας στις 10/3/2026, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου, πραγματοποίησαν έλεγχο σε όχημα ταξί με τουρκοκυπριακούς αριθμούς εγγραφής το οποίο μετέφερε γυναίκα Ιρλανδικής υπηκοότητας στο Αεροδρόμιο Λάρνακας με προορισμό το Ηνωμε΄νο Βασίλειο. Κατά τον έλεγχο στις αποσκευές της εντοπίστηκαν 8 συσκευασίες καπνού για στριφτό τσιγάρο των 250 γραμμαρίων η κάθε μία (συνολικό βάρος 2Kg), οι οποίες δεν έφεραν σημάνσεις για το βλαβερό της υγείας στην Ελληνική και Τούρκικη γλώσσα, ένδειξη ότι είναι αδασμοφορολόγητα. Αφού έγινε αποδεκτή η πρόταση της για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων, με την καταβολή συνολικού ποσού €700 ευρώ αφέθηκε ελεύθερη.