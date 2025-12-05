Τον προγραμματισμό των κατασκευαστικών εργασιών στον ιστορικό του πυρήνα, παρουσίασε ο Δήμος Στροβόλου, γνωστοποιώντας πως αυτές θα ξεκινήσουν στις 12 Ιανουαρίου 2026.

Σε δελτίο Τύπου αναφέρεται ότι ο Δήμαρχος, Σταύρος Σταυρινίδης, έκανε λόγο για έργο – ορόσημο, καθώς θα αλλάξει ριζικά την εικόνα και τη λειτουργικότητα του ιστορικού κέντρου του Δήμου. Τόνισε, παράλληλα, ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα, ώστε το έργο να παραδοθεί με στόχο να αποτελέσει στολίδι για ολόκληρη την Κύπρο.

Έγινε παρουσίαση των φάσεων υλοποίησης και του αντίστοιχου χρονοδιαγράμματος των κατασκευαστικών εργασιών από τον Δημοτικό Μηχανικό, Αθανάσιο Κολυβά. Το κοινό είχε την ευκαιρία να θέσει ερωτήματα για την πορεία των εργασιών και για το πώς θα επηρεαστεί η καθημερινότητα των κατοίκων και επιχειρηματιών του ιστορικού κέντρου.

Το έργο της ανάπλασης του ιστορικού πυρήνα Στροβόλου, με προϋπολογισμό 5,6 εκατ. ευρώ, επικεντρώνεται στην περιοχή των ιστορικών εκκλησιών του Στροβόλου (Ι.Ν. Παναγίας Χρυσελεούσης και Αγίου Γεωργίου). Στοχεύει στη δημιουργία ενός ασφαλούς, προσβάσιμου και ελκυστικού δημόσιου χώρου, με νέους χώρους κίνησης για πεζούς, καλύτερες υποδομές, αναβαθμισμένη αισθητική και λύσεις σε θέματα πλημμύρας, αναφέρεται στο δελτίο Τύπου.

To έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ.

