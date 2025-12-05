Στα αποτελέσματα έρευνας για το κυκλοφοριακό αναφέρθηκε ο συγκοινωνιολόγος Λουκάς Δημητρίου, μιλώντας στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού Σίγμα. Η έρευνα που διενεργήθηκε από την «ΤΟΜ ΤΟΜ», έδειξε ότι οι Κύπριοι χάνουν σημαντικό χρόνο από τη ζωή τους μέσα στους δρόμους οδηγώντας.

Πιο συγκεκριμένα, όπως είπε, 100 ώρες κάθε χρόνο οι Κύπριοι πολίτες τις περνούν μέσα στο αυτοκίνητο. Η συγκεκριμένη έρευνα αφορά μόνο μεταφορές με αυτοκίνητο και όχι άλλα μέσα μεταφοράς. Σύμφωνα με τον κ. Δημητρίου, το 95% των μετακινήσεων στην Κύπρο γίνεται με ιδιωτικό όχημα.

Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο για το οποίο μίλησε ο Λουκάς Δημητρίου, είναι το γεγονός ότι στην Κύπρο για να διασχίσουμε απόσταση 10 χιλιομέτρων χρειαζόμαστε κατά μέσο όρο 26 λεπτά.

Σε μια σύγκριση που έκανε με το Λονδίνο, εκεί οι πολίτες χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε ποσοστό 57%, ενώ στην Κύπρο το ποσοστό είναι μόλις στο 5%.

Όσον αφορά την άποψη του για την επίλυση του κυκλοφοριακού, ανέφερε πως αυτό θα γίνει μόνο όταν ο κόσμος βγει από το αυτοκίνητο και αξιοποιήσει άλλα μέσα, αναγνωρίζοντας ωστόσο τις αντικειμενικές δυσκολίες, αφού η χώρα δεν διαθέτη επαρκή μέσα για μαζική μεταφορά των πολιτών.

Δείτε βίντεο με όλα όσα είπε: