Όταν χρησιμοποιείς το οδικό δίκτυο της πρωτεύουσας, σε διάφορες περιοχές της, διερωτάσαι τι άλλο μπορεί να σου συμβεί!

Πέραν των κλειστών δρόμων αλλά ανοιχτών… χαντακιών και της αφόρητης κίνησης που δεν έμεινε δρομάκι και στενό που δεν κολλούν τα αυτοκίνητα. Λες, τι χειρότερο απ’ αυτό; Κι όμως, σου έρχεται και μια βλάβη σε φώτα τροχαίας και δη, σε κεντρικά σημεία, και τα βλέπεις όλα. Αυτό συνέβη προχθές το πρωί σε αρκετές περιοχές με αποτέλεσμα άλλο ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο.

Η αλήθεια είναι ότι σε κάποια μεγάλα σταυροδρόμια, αρκετοί οδηγοί επιδείκνυαν μεγάλη προσοχή και υπομονή, ώστε να διασφαλίσουν ότι θα αποφευγόταν κάποιο ατύχημα. Σε άλλα όμως, έβαζες τον σταυρό σου και περνούσες.

Έχουν δυσκολέψει πολύ οι δρόμοι και η οδήγηση τελικά!

Ε.