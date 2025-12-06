Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε το τελευταίο 24ωρο σε συνολικά 44 περιστατικά, εκ των οποίων 32 αφορούσαν πυρκαγιές και 12 ειδικές εξυπηρετήσεις.

Χθες στις 12:47, ισχυρές δυνάμεις από τους πυροσβεστικούς σταθμούς πόλης και επαρχίας Λεμεσού έσπευσαν με έξι στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ την επιχείρηση υποστήριξαν ακόμη εννέα πυροσβεστικά οχήματα και δύο προωθητές γαιών από το Τμήμα Δασών. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύσβατη αγροτική περιοχή μεταξύ των κοινοτήτων Γεροβάσα και Δωρά, κατακαίγοντας περίπου πέντε εκτάρια από ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση.

Για την κατάσβεση χρησιμοποιήθηκαν εκτεταμένα συστήματα σωλήνων νερού, προκειμένου να προσεγγιστούν τα πιο δυσπρόσιτα σημεία της πυρκαγιάς. Τυχόν αναζωπυρώσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης αντιμετωπίστηκαν άμεσα από τα πληρώματα που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση.

Πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμειναν στην περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, σε κατάσταση επιφυλακής για αποτροπή νέων αναζωπυρώσεων. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται σε συνεργασία με την Αστυνομία.