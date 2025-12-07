Από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025, η Εθνική Φρουρά πραγματοποίησε την πολυεθνική και διακλαδική άσκηση Ειδικών Επιχειρήσεων ΤΑΜΣ «ΠΕΡΣΕΑΣ – 2025», η οποία έλαβε χώρα σε πεδία ασκήσεων και βολών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην άσκηση συμμετείχαν τμήματα της Διοίκησης Καταδρομών, της Διοίκησης Ναυτικού και της Διοίκησης Αεροπορίας της ΕΦ, το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, ο Ειδικός Αντιτρομοκρατικός Ουλαμός και η Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας. Παράλληλα, έλαβαν μέρος Ομάδες Ειδικών Επιχειρήσεων των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας, της Ιορδανίας και του Βασιλικού Ναυτικού της Σαουδικής Αραβίας.

Στόχος της άσκησης ήταν η εκπαίδευση του προσωπικού σε κρίσιμα αντικείμενα ειδικών επιχειρήσεων, η ενίσχυση της διακλαδικότητας και η αξιολόγηση του επιπέδου συνεργασίας μεταξύ διαφόρων κρατικών υπηρεσιών. Παράλληλα, δόθηκε έμφαση στην αναβάθμιση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των συμμετεχουσών χωρών, τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε τακτικό επίπεδο.

Η άσκηση θεωρείται ιδιαίτερα επιτυχημένη, καθώς επέτρεψε στο προσωπικό των ειδικών επιχειρήσεων της Εθνικής Φρουράς να συνεκπαιδευτεί με αντίστοιχα τμήματα φίλιων κρατών και υπηρεσιών, ενισχύοντας την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών που συμβάλλουν στην επιχειρησιακή αναβάθμιση και στην ενίσχυση της συνεργασίας σε πολυεθνές περιβάλλον.

Δείτε εικόνες και βίντεο: