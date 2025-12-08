Η επαρχία Λεμεσού δεν ταυτίζεται αποκλειστικά με τη θάλασσα και την παραλιακή της ανάπτυξη. Τα τελευταία χρόνια, τα ορεινά χωριά της Λεμεσού αναδεικνύονται σε δυναμικούς προορισμούς, προσφέροντας φύση, καθαρό αέρα και τοπικές γεύσεις που ενισχύουν την τουριστική εμπειρία. Η Λεμεσός προσφέρει πέραν του 50% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της χώρας μας και συνδυάζει βουνό, θάλασσα, πολιτισμό, ιστορία και γαστρονομία.

Με την είσοδο στον τελευταίο μήνα του έτους, τα χωριά της επαρχίας καταγράφουν αυξημένη επισκεψιμότητα από ντόπιους και ξένους επισκέπτες. Καθοριστικό ρόλο στην αυξημένη κινητικότητα διαδραματίζει ο θεσμός των Χριστουγεννιάτικων Χωριών, ο οποίος εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο το 2021, εν μέσω πανδημίας. Από τότε μέχρι σήμερα, ο θεσμός έχει εξελιχθεί σε πραγματική επιτυχία, δίνοντας πνοή στις κοινότητες και στους παραγωγούς τοπικών παραδοσιακών προϊόντων.

Τα Χριστουγεννιάτικα Χωριά προσφέρουν πληθώρα δραστηριοτήτων για μικρούς και μεγάλους, μετατρέποντας πλατείες και σοκάκια σε ζωντανά σημεία συνάντησης. Μουσικές εκδηλώσεις, δημιουργικά εργαστήρια, χειροτεχνίες, θεατρικά δρώμενα, γιορτινά κεράσματα. Η ατμόσφαιρα είναι μαγική με τις πλατείες να γεμίζουν χαρούμενες φωνές, φωταγωγημένες διαδρομές και επισκέπτες που απολαμβάνουν την περιπλάνηση. Πολλοί, πέρα από το γιορτινό κλίμα, αξιοποιούν την ευκαιρία να επισκεφθούν μνημεία, εκκλησίες, μουσεία και φυσικά να δοκιμάσουν κυπριακό φαγητό. Άλλοι επιλέγουν να συνδυάσουν την εκδρομή με διανυκτέρευση σε γραφικά καταλύματα των ορεινών περιοχών.

Τεράστια τα οφέλη

Η κίνηση αυτή την περίοδο είναι αισθητά αυξημένη, αναφέρει στον «Φ» ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, λειτουργός της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Τροόδους. Όπως σημειώνει, η κυπριακή ύπαιθρος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου, ενώ τα Χριστουγεννιάτικα Χωριά ήρθαν ουσιαστικά να καλύψουν το «κενό» που δημιουργεί η έλλειψη χιονιού τα τελευταία χρόνια.

Φέτος, στην περιοχή του Τροόδους λειτουργούν τέσσερα Χριστουγεννιάτικα Χωριά. Στον Αγρό, την Κακοπετριά, τον Καλοπαναγιώτη και την Κυπερούντα, κάτω από την ομπρέλα του υφυπουργείου Τουρισμού. Παράλληλα, αρκετές μικρότερες κοινότητες διοργανώνουν δικές τους γιορτινές εκδηλώσεις για ένα ή δύο Σαββατοκύριακα, προσφέροντας ακόμη περισσότερους λόγους για εξορμήσεις.

Τα Χριστουγεννιάτικα Χωριά δίνουν πλέον στους Κύπριους την αφορμή να ανέβουν στο βουνό, να διανυκτερεύσουν, να ζήσουν την εμπειρία της υπαίθρου πριν και κατά τη διάρκεια των εορτών, κάτι που παλαιότερα δεν ήταν τόσο συνηθισμένο, σημειώνει ο κ. Κωνσταντίνου. Ο χειμερινός τουρισμός έχει αυξηθεί, παρά την απουσία χιονιού, με πολίτες και ξένους επισκέπτες να αναζητούν καλό φαγητό, επαφή με τη φύση και γνωριμία με την παράδοση και την τοπική κουλτούρα, σημειώνει ο λειτουργός της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Τροόδους.

Τόνωση της τοπικής οικονομίας

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων της Επαρχίας Λεμεσού, Λευτέρης Περικλής, σημειώνει ότι η τόνωση της οικονομίας και των ορεινών κοινοτήτων αποτελεί καθοριστικό στοιχείο της αυξημένης κινητικότητας. Όπως αναφέρει, «η οικονομία ενισχύεται σημαντικά, καθώς ενδυναμώνεται η λειτουργία καφενείων, ταβερνών, μικρών βιοτεχνιών, αγροτουριστικών καταλυμάτων και μονάδων παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων».

Σύμφωνα με τον κ. Περικλή, τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότεροι νέοι στρέφονται προς την ύπαιθρο, κυρίως λόγω της αύξησης των ενοικίων, του κόστους ζωής και των τιμών αγοράς κατοικιών στις αστικές περιοχές. Η τάση αυτή αποτυπώνεται, όπως σημειώνει, και στη διαδικασία αναθεώρησης της «Δήλωσης Πολιτικής» για τις κοινότητες, όπου παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον από πολίτες που επιθυμούν να εντάξουν τα τεμάχιά τους, σύμφωνα με τα αιτήματα των κοινοτήτων, σε οικιστικές ζώνες, ώστε να εξασφαλίσουν άδειες ανέγερσης κατοικιών και κρατικές χορηγίες για εγκατάσταση στην ύπαιθρο.

Ο κόσμος έχει ανακτήσει το ηθικό του, η ατμόσφαιρα έχει αλλάξει και οι αγωνίες της καθημερινότητας μειώνονται όταν οι άνθρωποι βρίσκονται κοντά στη φύση και στις κοινότητές μας», σημειώνει ο κ. Περικλής, υπογραμμίζοντας τα πολλαπλά οφέλη της αυξημένης κινητικότητας. Η άνοδος του ενδιαφέροντος αντικατοπτρίζεται και στην εστίαση. Οι επισκέπτες έχουν αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα πολλές ταβέρνες να λειτουργούν πλέον με πληρότητα, ακόμη και σε περιόδους που παλαιότερα θεωρούνταν «νεκρές» για τις ορεινές περιοχές.