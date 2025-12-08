Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου ενημερώνει το κοινό ότι, στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των επιχειρησιακών της δυνατοτήτων, αύριο Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 09:00π.μ., θα διεξαχθεί συνδυασμένη άσκηση κατάσβεσης πυρκαγιάς και διάσωσης στις εγκαταστάσεις του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Δεκέλειας, από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Ορόκολινης «Λοχία Παναγιώτη Θεοφίλου», σε συνεργασία με τον Πυροσβεστικό Σταθμό Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας.

Ως εκ τούτου, επισημαίνεται ότι θα υπάρξει κινητοποίηση πυροσβεστικών οχημάτων στην περιοχή κατά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα και δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας για το κοινό.