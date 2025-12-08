Τα πρώτα φλαμίνγκο έφτασαν στην Αλυκή Λάρνακας, σηματοδοτώντας την έναρξη της χειμερινής περιόδου για τους υγροτόπους της Κύπρου, που αποτελούν σημαντικό καταφύγιο για τα εντυπωσιακά αποδημητικά πτηνά στην Ανατολική Μεσόγειο. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν για ανησυχητική μείωση του πληθυσμού τους, η οποία από το 2013 έως σήμερα υπολογίζεται ότι αγγίζει το 14%–31%.

Μέχρι στιγμής έφτασαν στην Κύπρο μερικές εκατοντάδες φλαμίνγκο. Ο Ανώτερος Λειτουργός της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, Νίκος Κασίνης, σημείωσε τους πέντε φυσικούς υγρότοπους που τα φιλοξενούν στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, πρόκειται για το Ακρωτήρι στη Λεμεσό, τις Αλυκές Λάρνακας, τη Λίμνη Παραλιμνίου, τη Λίμνη Ορόκλινης και ορισμένες λίμνες στην κατεχόμενη Αμμόχωστο.

«Τα φλαμίνγκο επισκέπτονται πέντε φυσικούς υγροτόπους στο νησί, με τους μεγαλύτερους πληθυσμούς να διαχειμάζουν στις Αλυκές Λάρνακας και Ακρωτηρίου» είπε, ενώ σημείωσε πως κατά μέσο όρο, 5.000-10.000 πτηνά διαχειμάζουν σε αυτούς τους υγροτόπους, «ποσοστό που αντιστοιχεί σε περισσότερο από 1% του πληθυσμού της Ανατολικής Μεσογείου».

Ο κ. Κασίνης ανέφερε πως «οι μηνιαίες καταμετρήσεις υδρόβιων πουλιών που διεξάγονται συστηματικά από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας και την BirdLife Cyprus για πάνω από δύο δεκαετίες, δείχνουν μείωση του πληθυσμού του είδους στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, από το 2013 μέχρι και σήμερα παρατηρείται μείωση της τάξης του 14 – 31%».

«Σύνοψη της κατάστασης του είδους στην Κύπρο παρουσιάστηκε πρόσφατα στο 4ο Διεθνές Συμπόσιο για τα Φλαμίνγκο που έλαβε χώρα στην Ιταλία, στις 10-15 Νοεμβρίου» πρόσθεσε.

Αναφέρθηκε και στους πιθανούς παράγοντες για τη μεγάλη μείωση του είδους στο νησί μας, λέγοντας πως είναι «οι συχνές ανομβρίες, οι εισροές κακής ποιότητας νερών με επακόλουθο τη μείωση της διαθέσιμης τροφής, οι πιέσεις από αναπτύξεις και οι ασύμβατες δραστηριότητες γύρω από τους υγροτόπους».

Σημείωσε πως «στο πλαίσιο του Έργου Πανδώτειρα, ενός δεκαετούς Έργου το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της ΕΕ, θα καλυφθούν κενά γνώσης σχετικά με τις ειδικές απαιτήσεις ορισμένων ειδών για τη διατροφή, τη φωλεοποίηση και την ανάπαυση, καθώς και την ποσοτικοποίηση των απειλών που αυτά αντιμετωπίζουν». Ένα από τα είδη με τα οποία ασχολείται το έργο είναι και το φλαμίνγκο, πρόσθεσε.

Είπε ακόμη πως η κάλυψη αυτών των κενών γνώσης θα επιτρέψει την υιοθέτηση στοχευμένων δράσεων διατήρησης για τη βελτίωση της κατάστασης των ειδών αυτών σε συγκεκριμένες Ζώνες Ειδικής Προστασίας.

«Ως αποτέλεσμα, θα μπορέσουν να επιτευχθούν οι στόχοι διατήρησης, τόσο για τα είδη, όσο και για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 στις οποίες βρίσκουμε τα είδη αυτά» κατέληξε ο κ. Κασίνης.

ΚΥΠΕ