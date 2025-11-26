Μπορεί να καθυστέρησαν, λόγω της ανομβρίας, ωστόσο οι βροχές των τελευταίων ημερών ήταν αρκετές για να στολίσουν την αλυκή της Λάρνακας, αφού ήρθαν και φέτος οι πιο εντυπωσιακοί της επισκέπτες.

Τα πρώτα φλαμίνγκο έκαναν την εμφάνισή τους εδώ και λίγες ημέρες, ωστόσο ο αριθμός τους αυξήθηκε τα τελευταία δύο εικοσιτετράωρα. Τα ροζ φοινικόπτερα προσφέρουν μαγικές εικόνες στους επισκέπτες της αλυκής, γεγονός που απαθανάτισε και φέτος ο Λούης Περεντός, ο οποίος παραχώρησε σχετικό φωτογραφικό υλικό και βίντεο στο philenews.

Η άφιξη των φλαμίνγκο σηματοδοτεί και επίσημα την έναρξη της χειμερινής περιόδου, ενώ για τη Λάρνακα μεταφράζεται σε αύξηση της επισκεψιμότητας στον προστατευόμενο υγροβιότοπο.

Σημειώνεται πως τα φλαμίνγκο που επισκέπτονται την Κύπρο είναι τα μεγαλύτερα από τα έξι είδη που υπάρχουν σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρόκειται για νομαδικό είδος που ταξιδεύει πολύ μεγάλες αποστάσεις αναζητώντας κατάλληλους βιότοπους, δηλαδή ρηχές υφάλμυρες λίμνες ή αλυκές. Όπως κάθε χρόνο τα εντυπωσιακά φοινικόπτερα θα παραμείνουν στη χώρα μας μέχρι την ερχόμενη άνοιξη και έπειτα θα συνεχίσουν το μακρύ ταξίδι τους.

Δείτε εικόνες: