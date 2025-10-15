Δύο αυτοκίνητα είναι κολλημένα στην Αλυκή Λάρνακας! Η είδηση αυτή έγινε viral και προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων, ακόμη και χιουμοριστικών σχολίων.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας οδηγός εισήλθε με το όχημά του στον προστατευόμενο υδροβιότοπο, όμως κόλλησε στο σημείο και τελικά εγκλωβίστηκε εκεί! Η γκάφα κορυφώθηκε όταν δεύτερος οδηγός πήγε να τον βοηθήσει και τελικά κόλλησε κι εκείνος.

Τα δύο οχήματα καθηλώθηκαν στο σημείο για μέρες καθώς οι βροχές έκαναν το έδαφος της Αλυκής λασπώδες και σχεδόν αδιάβατο, με αποτέλεσμα το έργο της απομάκρυνσής να καθίσταται περίπλοκο και ιδιαίτερα δαπανηρό.

Στους ιδιοκτήτες επιβλήθηκε πρόστιμο €2.000 από τις αρμόδιες υπηρεσίες, και θα χρειαστεί να πληρώσουν και τα έξοδα του απεγκλωβισμού τα οποία φαίνεται πως θα ανέλθουν στις €5.000. Αυτό, δηλαδή, εκτιμά ο Δήμος Λάρνακας ο οποίος θα αναλάβει το έργο μαζί με τη συνδρομή ιδιωτικής εταιρείας που διαθέτει μεγάλους γερανούς. Μάλιστα εκτιμάται πως θα χρειαστούν και δύο με τρεις ημέρες για να καταστεί δυνατή η απομάκρυνση των αυτοκινήτων, τα οποία θα τα τραβούν με σκοινιά.

Το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, Δήμος Λάρνακας, Τμήμα Περιβάλλοντος και η Υπηρεσία Θήρας εξέφρασαν την ανησυχία τους για την παράνομη είσοδο οχημάτων στον προστατευόμενο υγροβιότοπο. Προειδοποίησαν, δε, πως θα γίνουν ενέργειες για να μην επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα.

Είναι πασιφανές πως παρά τις υποδείξεις, τις ενημερωτικές εκστρατείες και τη σήμανση στην περιοχή, δεν ιδρώνει το αυτί ορισμένων και προβαίνουν σε καταστροφές του περιβάλλοντος, έστω και για την πλάκα τους.

Η πολύπαθη Αλυκή Λάρνακας, που είναι ενταγμένη στο Δίκτυο NATURA 2000 και τη Συνθήκη Ramsar, με εξαιρετική σημασία για την άγρια ζωή και τα υδρόβια πτηνά της, ταλαιπωρήθηκε και στο παρελθόν.

Τα προηγούμενα χρόνια γειτνίαζε με σκοπευτήριο, τα σκάγια του οποίου κατέληγαν στα νερά της και δηλητηρίαζαν τα φλαμίνγκο. Χρειάστηκαν πολλά νεκρά πουλιά και καταγγελίες και διαμαρτυρίας για να αλλάξουν τα δεδομένα.

Βεβαίως η περίπτωση της Αλυκής Λάρνακας δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό αδιαφορίας των πολιτών για το περιβάλλον. Τα σκάνδαλα είναι άφθονα! Πολίτες και επιχειρηματίες κατασπαταλούν νερό σε υδροβιότοπους, καταστρέφουν παραλίες, καταπατούν προστατευόμενες περιοχές και απειλούμενα είδη ζώων και φυτών, επιτίθενται στις χελώνες. Όλα αυτά στο βωμό του κέρδους, της ευκολίας, της προσωπικής τους ανάπτυξης.

Το κράτος, το οποίο είναι το πρώτο που πρέπει να δείχνει το σωστό παράδειγμα, οφείλει να λαμβάνει μέτρα. Η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση ας είναι καθημερινή, ιδίως στις ευάλωτες περιοχές και η τιμωρία αυστηρή και αμείλικτη για τους παραβάτες.