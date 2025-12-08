Περίπου 80 με 100 χελώνες εντοπίζονται νεκρές κάθε χρόνο σε ολόκληρη την ακτογραμμή της Κύπρου. Αυτό ανέφερε στο philenews λειτουργός του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, με αφορμή τον θάνατο μιας μεγάλης πράσινης χελώνας (chelonia mydas), την περασμένη Παρασκευή, στο Ακρωτήρι Λεμεσού. Η χελώνα, που εντοπίστηκε νεκρή από πολίτη, περισυνελέγη από την αρμόδια τοπική Αρχή για εξετάσεις ενώ, όπως διευκρίνισαν στο philenews οι Βρετανικές Βάσεις, δεν πρόκειται για ένα ασυνήθιστο φαινόμενο.

Η χελώνα που εντοπίστηκε νεκρή στο Ακρωτήρι.

Σύμφωνα με στοιχεία που εξασφάλισε το philenews από το Τμήμα Αλιείας, οι περισσότεροι θάνατοι χελώνων καταγράφονται κυρίως το καλοκαίρι, ως αποτέλεσμα τραυματισμού τους από σκάφη, αφού τους καλοκαιρινούς μήνες οι χελώνες κοιμούνται στην επιφάνεια της θάλασσας για να εξοικονομήσουν ενέργεια για την αναπαραγωγική περίοδο. Άλλες αιτίες θανάτου αφορούν παθολογικά αίτια και ακούσια παγίδευσή τους (bycatch) σε δίχτυα ή άλλα αλιευτικά εργαλεία.

Όπως εξήγησε η λειτουργός του Τμήματος Αλιείας, όταν μια χελώνα εντοπιστεί νεκρή εγκαίρως, τότε αποστέλλεται για έρευνες προκειμένου να διευκρινιστούν τα αίτια θανάτου της, όμως, εάν εντοπιστεί σε κατάσταση σήψης, τότε αποστέλλονται για ταφή ή αποτέφρωση. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια, ο αριθμός των χελώνων φαίνεται να ανακάμπτει τα τελευταία χρόνια, λόγω της αύξησης του πληθυσμού τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Κύπρο λειτουργεί κέντρο περίθαλψης θαλάσσιων χελώνων στο Ερευνητικό Κέντρο Θαλάσσιας Υδατοκαλλιέργειας (ΕΚΘΥΚ) στο Μενεού και, αυτή τη στιγμή, βρίσκονται υπό ανάρρωση τρεις χελώνες – δύο πράσινες και μια caretta caretta. Η πρώτη υπέστη φλεγμονή και λοίμωξη στους πνεύμονες και αναρρώνει με φαρμακευτική αγωγή. Η δεύτερη (η οποία βρίσκεται στο κέντρο περίπου 3 χρόνια) αντιμετωπίζει επίσης σοβαρό θέμα με τους πνεύμονές της, ενώ η caretta caretta υπέστη τραυματισμό στο μπροστινό πτερύγιο. Οι χελώνες αφού λάβουν την απαραίτητη περίθαλψη, απελευθερώνονται πίσω στο φυσικό τους περιβάλλον, με το ποσοστό επιτυχίας του κέντρου να ανέρχεται, τα τελευταία χρόνια, στο 80%.