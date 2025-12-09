Εντός Δεκεμβρίου αναμένεται να δει το φως της δημοσιότητας σημαντικό έργο της Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς. Όπως έγινε γνωστό, συνολικά τρεις ανακοινώσεις, εκ των οποίων δύο πορίσματα πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων, αναμένεται να εκδοθούν, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση κρίσιμων ερευνών.

Την αποκάλυψη έκανε ο πρόεδρος της Αρχής, Χάρης Πογιατζής, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη, δίνοντας το στίγμα της έντονης δραστηριότητας των μελών και λειτουργών της Αρχής.

Η πρώτη και ίσως πιο ηχηρή ανακοίνωση αφορά την πολύκροτη υπόθεση σε ιχθυοτροφείο της Τριμίκλινης. Όπως ανέφερε ο κ. Πογιατζής, η ανακοίνωση αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, ο ερευνών λειτουργός, πρώην δικαστής, έχει ήδη παραδώσει την έκθεση του για επεξεργασία. Πλέον, αναμένεται η λήψη της τελικής απόφασης σε συνεδρία της Επιτροπής. Η έρευνα για την υπόθεση αυτή έγινε αυτεπάγγελτα από την Αρχή και σε αυτή φέρεται να εμπλέκονται πρώην Υπουργοί, Διευθυντές Υπουργείων, καθώς και άλλοι λειτουργοί του Δημοσίου.

Το δεύτερο πόρισμα που αναμένεται να εκδοθεί εντός του μήνα αφορά μια καταγγελία για εργασιακό μπούλιγνκ από υψηλόβαθμη αξιωματούχο εναντίον των προϊσταμένων της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η καταγγελία υποβλήθηκε από ανώτερη λειτουργό του Τμήματος Φορολογίας, με την Αρχή κατά της Διαφθοράς να φτάνει πλέον στο στάδιο της έκδοσης των συμπερασμάτων της έρευνας.

Καθυστέρηση στην υπόθεση «Κράτος-Μαφία»

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, για το «Κράτος Μαφία», ο κ. Πογιατζής σημείωσε ότι η έρευνα καθυστερεί λόγω προβλημάτων υγείας των ερευνώντων λειτουργών.

Παρόλα αυτά, ο Πρόεδρος της Αρχής διαβεβαίωσε πως νέο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της έρευνας θα δοθεί εντός του Δεκεμβρίου, με την υπόθεση να παραμένει στις προτεραιότητες της Αρχής.