Αρνητική παραμένει η συνολική αξιολόγηση του κοινοβουλευτικού έργου από τους πολίτες, σύμφωνα με ποσοτική έρευνα της IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας που παρουσιάστηκε σε εκδήλωση της πρωτοβουλίας Oxygen for Democracy. Το 59% των συμμετεχόντων εξέφρασε δυσαρέσκεια για τη λειτουργία της Βουλής, ενώ μόλις 6% διατύπωσε θετική άποψη. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη χαμηλή εμπιστοσύνη του κοινού στους θεσμούς και τη συνεχιζόμενη απαίτηση για μεγαλύτερη διαφάνεια και αποδοτικότητα.

Τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση για τον «Δείκτη Αξιολόγησης Βουλευτών», η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025, στο Πολιτιστικό & Ερευνητικό Ίδρυμα ARTos.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης, η πρωτοβουλία του Oxygen for Democracy, σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινωνικο-Πολιτικών Μελετών ΠΟΛΙΤΕΙΑ, σηματοδότησε ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της συμμετοχικής δημοκρατίας και τη δημιουργία ενός επιστημονικά τεκμηριωμένου εργαλείου αξιολόγησης του κοινοβουλευτικού έργου.

Όπως αναφέρεται, στον χαιρετισμό της, η Πρόεδρος του Κέντρου ΠΟΛΙΤΕΙΑ, Άννα Κουκκίδη-Προκοπίου, υπογράμμισε ότι η δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς θεσμική λογοδοσία, προσθέτοντας ότι ένα εργαλείο όπως ο Δείκτης Αξιολόγησης Βουλευτών προσφέρει σαφή πληροφόρηση και θεσμική διαφάνεια και συμβάλλοντας σε μια πιο ώριμη και υπεύθυνη πολιτική ζωή.

Από την πλευρά του, ο Ιδρυτής και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Oxygen for Democracy, Δρ. Νικόλας Κυριακίδης, είπε ότι ο Δείκτης αποτελεί προϊόν εκτενούς έρευνας και συγκριτικής μελέτης διεθνών εργαλείων, σημειώνοντας πως επιτρέπει στους πολίτες να γνωρίζουν αντικειμενικά ποιοι Βουλευτές καταθέτουν προτάσεις νόμου, ποιοι εργάζονται στις Επιτροπές και ποιοι παρεμβαίνουν στην Ολομέλεια. Υπογράμμισε επίσης ότι η προσπάθεια αυτή δεν αποσκοπεί στη διαπόμπευση, αλλά στην ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, και εντάσσεται στη γενικότερη φιλοσοφία της συμμετοχικής δημοκρατίας.

Με τη σειρά του, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Oxygen for Democracy, Γιώργος Ησαΐα, παρουσίασε αναλυτικά τη μεθοδολογία του Δείκτη, εξηγώντας ότι πρόκειται για ένα νέο εργαλείο που συνδυάζει ποσοτικά δεδομένα, όπως καταθέσεις προτάσεων νόμου, κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, συμμετοχές σε Επιτροπές και παρουσίες στην Ολομέλεια, με ποιοτική αξιολόγηση, προσφέροντας μια πιο ώριμη και δίκαιη απεικόνιση της πραγματικής κοινοβουλευτικής δραστηριότητας. Υπογράμμισε ότι οι αριθμοί «δεν λένε πάντα όλη την αλήθεια, αλλά λένε μια αλήθεια», και ότι ο Δείκτης φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα διαφανές και αξιόπιστο σημείο εκκίνησης για δημόσια συζήτηση και θεσμική βελτίωση.

Παράλληλα με τον Δείκτη, ο Ιδρυτής της ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ και κοινωνιολόγος, Δρ. Νίκος Περιστιάνης, παρουσίασε τα αποτελέσματα της νέας ποσοτικής έρευνας της IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, η οποία καταγράφει με ακρίβεια τις αντιλήψεις των πολιτών για το κοινοβουλευτικό έργο.

Όπως ανέλυσε, παρότι οι πολίτες ενημερώνονται συχνά για τη δράση της Βουλής, κυρίως μέσω social media (68%) και τηλεόρασης (59%) σύμφωνα με τις μετρήσεις της έρευνας, η συνολική αξιολόγηση του κοινοβουλευτικού έργου είναι κατά κύριο λόγο αρνητική, με 59% να δηλώνει δυσαρέσκεια και μόλις 6% θετική άποψη.

Συμπλήρωσε ότι παράλληλα, το 84% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι οι Βουλευτές δεν εκπροσωπούν αποτελεσματικά τις ανάγκες της κοινωνίας, ενώ μόνο ένας στους τέσσερις πολίτες πιστεύει ότι οι Βουλευτές ενεργούν με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον σε σημαντικό βαθμό.

Στο τέλος της εκδήλωσης ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση με συντονίστρια τη δημοσιογράφο Άντρη Δανιήλ, καθώς και χρόνος για δικτύωση και ανταλλαγή απόψεων, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον των πολιτών για εργαλεία που ενισχύουν τη διαφάνεια και τον θεσμικό έλεγχο, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ