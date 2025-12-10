Τέσσερις μήνες μετά το φρικτό θανατηφόρο στην Αγλαντζιά, που στοίχισε τη ζωή στον 20χρονο Κυριάκο Αντωνίου, ακόμη δεν έχουν παρθεί αποτελεσματικά μέτρα για αποτροπή νέων δυστυχημάτων στη λεωφόρο Λάρνακος με τους κατοίκους της περιοχής και την τοπική αρχή να διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία αλλαγή.

Ο δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος και ο αντιδήμαρχος Αγλαντζιάς, Ανδρέας Κωνσταντίνου, πραγματοποίησαν συνάντηση με τον Αρχηγό και ανώτερα στελέχη της Αστυνομίας, όπου εξέφρασαν τους προβληματισμούς τους για τον δρόμο στη λεωφόρο Λάρνακος, χωρίς να προκύψει οποιαδήποτε αλλαγή στο οδικό δίκτυο και χωρίς να ληφθούν μέτρα προς ύφεση των ψηλών ταχυτήτων.

Το αίτημα για σταθερές κάμερες στο παρόν στάδιο και λόγω του συμβολαίου του κράτους με την εταιρεία δεν μπορεί να υλοποιηθεί για τα επόμενα δύο χρόνια και δικαιολογημένα οι κάτοικοι της περιοχής ζουν με τον φόβο καθημερινά.

Επί του παρόντος, εντός των ημερών θα εφαρμοστεί η εισήγηση του αντιδημάρχου κ. Ανδρέα Κωνσταντίνου για το βελάκι δεξιά των φώτων τροχαίας, το οποίο θα λειτουργεί αντί μέχρι τις 12 το βράδυ, μέχρι τις 2 τα ξημερώματα, αφού στην περιοχή διακινούνται πολλοί φοιτητές κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες.

Σε δηλώσεις του στο philenews, ο αντιδήμαρχος Αγλαντζιάς ανέφερε ότι αναμένουν από την αστυνομία αλλά και τα δημόσια έργα όπως επανέλθουν άμεσα με προτάσεις για να μην τρέχουμε πάλι πίσω από δυσάρεστα γεγονότα.

Είναι εμφανής η πρόσθετη αστυνόμευση στις περιοχές όπως και οι κινητές κάμερες σε πιο τακτά χρονικά διαστήματα, ωστόσο, δεν έχουν μειώσει σε μεγάλο βαθμό την επικινδυνότητα του συγκεκριμένου οδικού δικτύου.

Μάλιστα, στη λεωφόρο Λάρνακος, προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου, όχημα που κινείτο με αυξημένη ταχύτητα, ανέβηκε πάνω στον κυκλικό κόμβο και ως διά μαγείας δεν είχαμε θύματα. Το philenews βρέθηκε στο σημείο και εξασφάλισε φωτογραφίες από τα σημάδια που άφησε το όχημα πάνω στον κυκλικό κόμβο, καταδεικνύοντας την επικινδυνότητα του γεγονότος.

Υπενθυμίζεται ότι το θανατηφόρο της 29ης Ιουλίου, με θύμα τον 20χρονο Κυριάκο, συνέβη στη λεωφόρο Λάρνακος με κατεύθυνση από τον κυκλικό κόμβο του Πανεπιστημίου Κύπρου προς τη Λευκωσία. Στα φώτα τροχαίας παρά το Lidl, ο 20χρονος επιχείρησε στροφή δεξιά. Εκείνη την στιγμή, ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή από τη Λευκωσία προς τον κυκλικό κόμβο του Πανεπιστημίου, όχημα το οποίο οδηγείτο από 24χρονο με συνοδηγό 23χρονο, το οποίο συγκρούστηκε βίαια με το όχημα του 20χρονου Κυριάκου. Από τη σφοδρή σύγκρουση το όχημα του θύματος, το οποίο μετατράπηκε σε μια άμορφη μάζα σιδερικών, προσέκρουσε βίαια και στα φώτα τροχαίας με μοιραία κατάληξη.

Αναφορικά με το θανατηφόρο, η Τροχαία κατάφερε να εντοπίσει επιστημονική μαρτυρία που κρίνεται ως καταλυτική για την υπόθεση. Όπως γράφτηκε σε προηγούμενο ρεπορτάζ, σύμφωνα με πληροφορίες, από τις έρευνες και τις εξετάσεις των εμπειρογνωμόνων της Τροχαίας, ειδικούς στη διερεύνηση τροχαίων συγκρούσεων, έχουν προκύψει στοιχεία που καταδεικνύουν την ταχύτητα με την οποία κινείτο το εμπλεκόμενο όχημα. Επίσης από τις δύο αναπαραστάσεις που έγιναν στην σκηνή, επιβεβαιώθηκαν και άλλα δεδομένα, πολύ σημαντικά για τις συνθήκες που συνέβη το μοιραίο τροχαίο.