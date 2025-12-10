Ο Σέρβος Υπουργός Άμυνας Bratislav Gašić, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο, συναντήθηκε σήμερα με τον Υπουργό Άμυνας, Βασίλη Πάλμα για την υπογραφή Συμφωνίας «Status of Forces Agreement (SOFA)» μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σερβίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας, η συμφωνία αυτή ενισχύει το θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας των δύο χωρών και διευκολύνει την υλοποίηση κοινών δράσεων στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, αποτελώντας σημαντικό βήμα στην περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών σχέσεων.

Κατά τις συνομιλίες, τέθηκε επί τάπητος η πορεία της υφιστάμενης αμυντικής συνεργασίας και οι προοπτικές διεύρυνσης της, με ιδιαίτερη έμφαση στην επιχειρησιακή συνεργασία, στην εκπαίδευση και στα εξοπλιστικά προγράμματα. Παράλληλα, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για τις σχέσεις Σερβίας–ΕΕ, ιδίως ενόψει της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για τις εξελίξεις στη διεθνή και περιφερειακή σκηνή, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης στα Δυτικά Βαλκάνια, στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή.

Οι Υπουργοί επιβεβαίωσαν τη σταθερή προσήλωσή τους στη συνέχιση και ενίσχυση της συνεργασίας Κύπρου – Σερβίας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, επισημαίνοντας τη σημασία της σημερινής Συμφωνίας για την περαιτέρω σύσφιξη των διμερών σχέσεων.