Η ανακοίνωση

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κοινό ότι λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας και για την προστασία και αποκατάσταση των ιχθυοπλυθυσμών η Διευθύντρια αποφάσισε όπως:

1) Οι υδατοφράκτες Αργάκας, Μαυροκόλυμπου, Λυμπιών, Ξυλιάτου, Παλαιχωρίου και Καλοπαναγιώτη κηρυχθούν κλειστοί για ψάρεμα.

2) Σε περίπτωση αλίευσης των ειδών Κυπρίνος, Λαυράκι και Κοκκινοφτέρα, από οποιονδήποτε υδατοφράκτη, τα ψάρια θα πρέπει να απελευθερώνονται ζωντανά πίσω στον υδατοφράκτη.