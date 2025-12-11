Συνολικά 374.427 κλήσεις δέχθηκε ο ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης 112 μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2025 και από αυτές τις κλήσεις οι 37.406 προωθήθηκαν σε ασθενοφόρα και οι 10.801 στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Αυτό σημαίνει πως ο αριθμός 112, κατά μέσο όρο δέχεται 37.422 κλήσεις την ημέρα. Εξάλλου τα οι κλήσεις που αφορούν ασθενοφόρα κυμαίνονται στις 3.740 το μήνα ενώ η κλήσεις που αφορούν την Πυροσβεστική Υπηρεσία κυμαίνονται στις 1.080 μηνιαίως.

Οι σχετική αριθμοί καταγράφονται σε απάντηση του υπουργού Δικαιοσύνης στον βουλευτή του ΔΗΣΥ κ. Νίκο Γεωργίου.

Οι κλήσεις το έτος 2022 ήταν 420.007, το 2023 470.693 και το 2024 405.985.

Στην απάντηση του υπουργού καταγράφονται και τα ακόλουθα:

-Η διαχείριση των κλήσεων έκτακτης ανάγκης 112 γίνεται από τα μέλη της Αστυνομίας που υπηρετούν στα Κέντρα Ελέγχου Μηνυμάτων (ΚΕΜ) των Αστυνομικών Διευθύνσεων των Επαρχιών, με εξαίρεση αυτό της Αστυνομικής Διεύθυνσης της Μόρφου, η διαχείριση των οποίων γίνεται από το ΚΕΜ της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λευκωσίας. Με δεδομένο ότι τα μέλη του ΚΕΜ εκτελούν και διάφορα άλλα καθήκοντα του κέντρου, ο Αρχηγός Αστυνομίας μας πληροφόρησε ότι το ερώτημα δεν μπορεί να απαντηθεί με ακρίβεια. Υπολογίζεται όμως ότι καθ’ όλο το 24ωρο και ανά πάσα στιγμή, η διαχείριση του 112 διεκπεραιώνεται παγκύπρια από περίπου 10 μέλη της Αστυνομίας.

-Το προσωπικό των Κέντρων Ελέγχου Μηνυμάτων (ΚΕΜ) που χειρίζονται τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης 112, απαρτίζονται μόνο από μέλη της Αστυνομίας.

-Κατά καιρούς γίνονται εκπαιδεύσεις/ενημερώσεις των μελών της Αστυνομίας που εργάζονται στα ΚΕΜ, καθώς επίσης δίδονται σχετικές οδηγίες για την ορθή λειτουργία του αριθμού 112, σύμφωνα με σχετική αστυνομική διάταξη. Η τελευταία ενημέρωση των χρηστών του 112, τόσο για την ορθή χρήση του 112, όσο και του απαραίτητου εξοπλισμού, έγινε το Μάιο 2025. Οι νέοι χειριστές του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, τυγχάνουν της σχετικής ενημέρωσης/ εκπαίδευσης με την τοποθέτηση/ μετάθεση τους στα ΚΕΜ.

Τα σχετικά στοιχεία παρουσιάζονται στην ακόλουθο Πίνακα:

-Υπάρχει πολιτική απόφαση όπως τη διαχείριση του 112 αναλάβει η Πολιτική Άμυνα, η οποία θα αναπτύξει το NG112 (Next Generation 112), στην βάση των απαιτήσεων του σχετικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού, με τη χρήση νέων τεχνολογιών (π.χ. αυτόματη αποστολή δεδομένων θέσης, ενσωμάτωση υπηρεσιών για ΑμεΑ, εφαρμογές κινητών κλπ.) Το εν λόγω έργο βρίσκεται σε εξέλιξη από την Πολιτική Άμυνα, η οποία μπορεί να δώσει περισσότερες πληροφορίες.»