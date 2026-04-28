Ραντεβού ασθενών σε γιατρούς, νοσηλευτήρια και διαγνωστικά κέντρα ακυρώνονται την τελευταία στιγμή, μεταφορές ασθενών αναβάλλονται επειδή δεν υπάρχει διαθέσιμο ασθενοφόρο και σε κάποιες περιπτώσεις, ασθενείς δεν μεταφέρονται έγκαιρα σε νοσηλευτήριο με αποτέλεσμα η κατάσταση της υγείας τους να παρουσιάσει σοβαρή επιδείνωση. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό και τα παράπονα των ασθενών, κυρίως σε ό,τι αφορά τις μεταφορές, αποτυπώνουν την καθημερινότητα, παραδέχεται η προϊσταμένη της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, τονίζοντας ότι «για αυτό τον λόγο και τονίσαμε αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια την ανάγκη για εκσυγχρονισμό των ασθενοφόρων στην Κύπρο».

Τα παράπονα που έλαβε το Παρατηρητήριο Δικαιωμάτων των Ασθενών της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου τον περασμένο μήνα, ενδεικτικά της κατάστασης. Μάλιστα, για πρώτη φορά, το Παρατηρητήριο κατέγραψε σχετικά μεγάλο αριθμό παραπόνων για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Το πρώτο παράπονο αφορούσε προσωρινά ακινητοποιημένο ασθενή, ο οποίος πέραν του τραυματισμού του –ο οποίος εμποδίζει τη μετακίνησή του– υποβάλλεται και σε αιμοκάθαρση λόγω άλλου προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει. Με το Παρατηρητήριο ασθενών, επικοινώνησε συγγενείς του ασθενούς αναφέροντας ότι «για τη μεταφορά του στο νοσηλευτήριο προκειμένου να υποβληθεί στην προγραμματισμένη αιμοκάθαρση, η οικογένεια, επικοινώνησε «με την Υπηρεσία Ασθενοφόρων αφού είναι δύσκολο να μεταφερθεί με ιδιωτικό αυτοκίνητο. Ωστόσο, ενημερώθηκαν ότι λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας ασθενοφόρων στην περιοχή τους, δεν ήταν δυνατή η εξυπηρέτησή του».

Σε δεύτερη περίπτωση, η ασθενής, που είναι κλινήρης, κατήγγειλε ότι εξαιτίας της αναβολής της μεταφοράς της έχασε προγραμματισμένο ραντεβού με τον γιατρό της με αποτέλεσμα να υποχρεωθεί και πάλι να μπει στην αναμονή για νέο ραντεβού. Συγκεκριμένα και όπως ανέφερε, «παρά το γεγονός ότι είχε προγραμματισμένο ιατρικό ραντεβού και είχε ενημερώσει εγκαίρως την Υπηρεσία Ασθενοφόρων, δεν κατέστη δυνατή η μεταφορά της, καθώς, όπως ενημερώθηκε, δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο». Ως αποτέλεσμα, «έχασε το προγραμματισμένο ραντεβού της, με το επόμενο διαθέσιμο να ορίζεται μετά από δύο μήνες».

Η ΟΣΑΚ, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, «ενημέρωσε την παραπονούμενη ότι είναι εις γνώση της το θέμα και έχει ήδη επικοινωνήσει με την Υπηρεσία Ασθενοφόρων και συγκεκριμένα με την υπηρεσία διακομιδών, όπου έλαβε ενημέρωση από αρμόδιο λειτουργό ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης, με αποτέλεσμα να ακυρώνονται προγραμματισμένες μεταφορές ασθενών. Αναφέρθηκε ότι το προσωπικό συχνά εργάζεται υπερωριακά για την κάλυψη σοβαρών περιστατικών».

Το τρίτο παράπονο αφορούσε πολίτη ο οποίος κλήθηκε να πληρώσει από την τσέπη του για τη μεταφορά της συζύγου του από το νοσοκομείο στο οποίο εξυπηρετήθηκε στο σπίτι της. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι «η σύζυγός του, άτομο με νεφροπάθεια και κινητικά προβλήματα, χρειάστηκε να μεταφερθεί στις Πρώτες Βοήθειες με ασθενοφόρο λόγω ουρολοίμωξης και ανάγκη για ενδοφλέβια αντιβίωση. Έπειτα από 5 ώρες που παρέμειναν στο ΤΑΕΠ, ενημερώθηκαν ότι η μεταφορά πίσω στο σπίτι τους με ασθενοφόρο δεν ήταν δωρεάν και έπρεπε να πληρώσουν €75».

Όπως σημειώνει το Παρατηρητήριο Ασθενών, η μεταφορά είναι δωρεάν μόνο όταν ο ασθενής είναι κλινήρης και διαθέτει παραπεμπτικό από τον προσωπικό του γιατρό.

Ο ασθενής κατέληξε στην ΜΕΘ λόγω μόλυνσης

Σοβαρότερη είναι, βεβαίως, η περίπτωση ασθενούς, τον οποίο η Υπηρεσία Ασθενοφόρων αδυνατούσε να μεταφέρει έγκαιρα σε νοσηλευτήριο, αφού, την ίδια ώρα, τα ασθενοφόρα εξυπηρετούσαν πιο επείγοντα και απειλητικά για τη ζωή περιστατικά.

Το παράπονο υποβλήθηκε από τη μητέρα του ασθενούς, η οποία ανέφερε ότι «κάλεσε την Υπηρεσία Ασθενοφόρων για τον γιο της, ο οποίος παρουσίαζε έντονο πόνο στην κάτω κοιλιακή χώρα. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, η Υπηρεσία δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα αποστολής ασθενοφόρου και μετά από επιμονή της για την μεταφορά του, δόθηκαν απλά οδηγίες για λήψη παυσίπονου. Τελικά, μεταφέρθηκε στο νοσηλευτήριο με τη βοήθεια τρίτου προσώπου. Κατά την άφιξή του, η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε σοβαρή και εισήχθη σε μονάδα εντατικής θεραπείας λόγω μόλυνσης».

Στο πλαίσιο διερεύνησης του περιστατικού, η ΟΣΑΚ ενημερώθηκε ότι «βάσει των καταγεγραμμένων στοιχείων, το περιστατικό αξιολογήθηκε σύμφωνα με τα πρωτόκολλα διαλογής ως μη άμεσα απειλητικό για τη ζωή, με αποτέλεσμα να δοθεί χαμηλότερη προτεραιότητα και να υπάρξει εύλογος χρόνος αναμονής λόγω διαχείρισης πιο επειγόντων περιστατικών».

«Καταβάλλονται τεράστιες προσπάθειες»

Σχολιάζοντας τα παράπονα των ασθενών, η προϊσταμένη της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, Ριάνα Κωνσταντίνου, παραδέχθηκε ότι «υπάρχει πρόβλημα με τις μεταφορές των ασθενών σε νοσηλευτήρια, στους γιατρούς του ή όπου αλλού πρέπει για να λάβουν υπηρεσίες υγείας».

Το πρόβλημα, είπε η κ. Κωνσταντίνου, «προκύπτει από το γεγονός ότι η Υπηρεσία, αυτή τη στιγμή, εξυπηρετεί και τα επείγοντα και απειλητικά για τη ζωή περιστατικά και τους ασθενείς που χρειάζονται απλή μεταφορά».

Για τις μεταφορές, είπε, λειτουργούν γύρω στα 30 ασθενοφόρα παγκυπρίως, αλλά ο αριθμός αυτός, «όπως εδώ και καιρό έχει διαπιστωθεί δεν είναι αρκετός για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες, ως εκ τούτου όταν προκύψει ανάγκη για επείγοντα περιστατικά σίγουρα θα ανταποκριθούμε πρώτα στις απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις».

Υπενθύμισε, καταλήγοντας, ότι το 2025, βάσει των δεδομένων, πραγματοποιήθηκαν 45.000 μεταφορές ασθενών.