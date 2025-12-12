Κατατέθηκε στη Βουλή πρόταση νόμου που εισάγει την υποχρεωτική φωτεινή σήμανση στα οχήματα που μεταφέρουν κινητές συσκευές φωτοεπισήμανσης για έλεγχο ταχύτητας. Η ρύθμιση τροποποιεί το άρθρο 12 του ισχύοντος νόμου και προβλέπει ότι κάθε όχημα που διαθέτει κινητή κάμερα θα πρέπει να φέρει ενεργοποιημένη φωτεινή ένδειξη στην οροφή του.

Σκοπός της αλλαγής είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και η αποτροπή των κινδύνων που έχουν διαπιστωθεί από την τρέχουσα πρακτική. Παράλληλα, η πρόταση διασφαλίζει ότι οι έλεγχοι ταχύτητας γίνονται με διαφάνεια προς τους πολίτες και δεν αντιμετωπίζονται ως μηχανισμός είσπραξης προστίμων.

Σύμφωνα με την αιτιολόγηση του νομοσχεδίου, η ορατότητα των κινητών καμερών θεωρείται κρίσιμη για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των ελέγχων. Η θεσμική παρέμβαση αποσκοπεί στην αποκατάσταση μιας στρέβλωσης που προκαλούσε ανασφάλεια και αντιδράσεις, χωρίς να μειώνει τον ρόλο της φωτοεπισήμανσης στην καταπολέμηση σοβαρών παραβάσεων.

Το νομοσχέδιο κατατέθηκε από τον Πρόεδρο του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, Σταύρο Παπαδούρη, ο οποίος τόνισε ότι η διαφάνεια στους ελέγχους αποτελεί προϋπόθεση για την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητά τους. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συζήτηση για τη βελτίωση του πλαισίου φωτοεπισήμανσης πρέπει να γίνεται με σοβαρότητα, τεκμηρίωση και σεβασμό προς τον πολίτη.

Το Κίνημα Οικολόγων επισημαίνει ότι συνεχίζει να προωθεί ουσιαστικές θεσμικές παρεμβάσεις που ενισχύουν την ασφάλεια, την εμπιστοσύνη και την προσβασιμότητα των δημόσιων πολιτικών, με καθαρές θέσεις και συγκεκριμένες λύσεις.