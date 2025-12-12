Αθώο έκρινε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας τον τέως Γενικό Διευθυντή της Δημόσιας Εταιρείας Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ), Μάριο Μενελάου, στις κατηγορίες κοινής επίθεσης και απειλής εναντίον πρώην υφιστάμενου του που αντιμετώπιζε.

Η υπόθεση είχε ξεκινήσει από ιδιωτική ποινική καταγγελία, μετά την απόρριψη δίωξης από τη Γενική Εισαγγελία.

Στις 6 Σεπτεμβρίου του 2022, ο τότε Συντονιστής της Σύμβασης στο έργο του Βασιλικού και μέλος της επιτροπής αξιολόγησης εργολάβου κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι δέχθηκε χειροδικία και απειλές από τον Μάριο Μενελάου.

Η Αστυνομία διεξήγαγε έρευνα, λαμβάνοντας καταθέσεις από όλο το προσωπικό της ΔΕΦΑ, αλλά η Γενική Εισαγγελία αποφάσισε να μην ασκήσει δίωξη, για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Ο παραπονούμενος προχώρησε σε ιδιωτική ποινική καταγγελία τον Μάρτιο του 2023.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η μαρτυρία του παραπονούμενου ήταν «υπερβολική», με σημαντικές «ουσιώδεις αντιφάσεις», κενά στη ροή των γεγονότων και επιλεκτική παρουσίαση γεγονότων.

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στο ότι ο παραπονούμενος και οι μάρτυρες του φέρεται να ενήργησαν εκδικητικά, λόγω αποκλεισμού από διαγωνισμό, καθώς και στην παρατήρηση ότι η μαρτυρία τους ήταν αδύναμη ως προς την πιστότητα και τη συνοχή της.

Σύμφωνα με την απόφαση, σημαντικά κενά στην εκδοχή του παραπονούμενου περιλαμβάνουν οι αντιφάσεις μεταξύ γραπτής δήλωσης (έγγραφο Α) και προφορικής μαρτυρίας, κυρίως σχετικά με το τι ακριβώς είπε και έκανε ο κατηγορούμενος κατά την έξοδο από το γραφείο, η μη λογική περιγραφή του κατηγορούμενου να «πειράζει το κλιματιστικό ενώ ήταν μαινόμενος», που δεν συνάδει με τη γενική συμπεριφορά που προέβαλαν οι μάρτυρες, καθώς και η ασαφή αναφορά στις απειλές, όπου ούτε οι μάρτυρες ούτε ο παραπονούμενος μπορούσαν να επιβεβαιώσουν με ακρίβεια τα λόγια ή την ένταση των ισχυριζόμενων απειλών.

Ο κατηγορούμενος υπεβλήθη σε εκτεταμένη αντεξέταση περίπου 10 ωρών.

Το Δικαστήριο, όπως αναφέρει στην απόφασή του, αξιολόγησε τη μαρτυρία του ως πλήρως συγκροτημένη, ψύχραιμη, τεκμηριωμένη και λογικά συνεπή.

Σημειώνει ότι η στάση του ήταν αντίθετη με την εικόνα που προσπαθούσαν να παρουσιάσουν οι μάρτυρες κατηγορίας, ενώ απάντησε χωρίς υπεκφυγές σε όλες τις ερωτήσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούσαν τον τερματισμό της σύμβασής του στη ΔΕΦΑ.

Το Δικαστήριο τόνισε ότι το βάρος απόδειξης για καταδίκη είναι «πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας», σημειώνοντας ότι εφόσον η μαρτυρία της κατηγορούσας αρχής κρίθηκε αναξιόπιστη, η αθώωση ήταν αναπόφευκτη.

Αναφορικά στις κατηγορίες, το Δικαστήριο έκρινε ότι ο κατηγορούμενος δεν υπερέβη τα όρια της εύλογης αυτοάμυνας, σημειώνοντας ότι ο παραπονούμενος τον εμπόδισε να εξέλθει από το γραφείο και έφερε το πρόσωπό του σε απόσταση αναπνοής, κάτι που το Δικαστήριο θεώρησε ως πιθανή επίθεση.

«Δεν προέκυψε καμία απειλή στον παραπονούμενο, ούτε η φράση ‘Εσύ και εσύ είστε τελειωμένοι’ συνιστούσε απειλή, καθώς δεν προκάλεσε φόβο ή τρόμο», αναφέρεται στην απόφαση.

Με βάση την αξιολόγηση της μαρτυρίας και την εφαρμογή των νομικών αρχών, το Δικαστήριο αθώωσε πλήρως τον Μάριο Μενελάου και τον απάλλαξε από όλες τις κατηγορίες.

Η απόφαση τόνισε ότι η εκδοχή του παραπονούμενου ήταν «μονομερής, ασαφής και επιλεκτική», ενώ η μαρτυρία του κατηγορούμενου παρείχε «πλήρη, ψύχραιμη και λογικά συνεπή εικόνα» των γεγονότων.

Εξάλλου, ο κ. Μενελάου σε ανακοίνωση που εξέδωσε μετά από την απόφαση, αναφέρει πως η απόφαση είναι «ξεκάθαρη δικαίωση», καταδικάζοντας δημοσιεύματα που υιοθέτησαν αβασάνιστα τους ισχυρισμούς περί χειροδικίας και απειλών.

«Η απόφαση», αναφέρει, «αποτελεί ξεκάθαρη δικαίωση, καθώς το Δικαστήριο έκρινε αναξιόπιστο τόσο τον ίδιο τον παραπονούμενο όσο και τους δύο μάρτυρες υπεράσπισής του». Η απόφαση του Δικαστηρίου, προσθέτει «συνιστά πραγματικό καταπέλτη για τους αβάσιμους ισχυρισμούς που είδαν το φως της δημοσιότητας».

Επιπρόσθετα, λέει «στην απόφαση γίνεται αναφορά σε πολιτικές διασυνδέσεις του παραπονούμενου και σε εμπλοκή πολιτικού προσώπου, γεγονός που προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη σημασία και βαρύτητα στην τελική απόφαση του Δικαστηρίου».