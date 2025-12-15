Σοβαρή ανησυχία επικρατεί για τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση και τη ρύπανση της προστατευόμενης Αλυκής Ακρωτηρίου, ενός από τους σημαντικότερους υγροτόπους της Κύπρου. Το υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ) δηλώνει ότι βρίσκεται σε διαδικασία διερεύνησης, ενώ η περιβαλλοντική οργάνωση BirdLife Cyprus κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, ζητώντας άμεσες απαντήσεις και λογοδοσία.

Το ΥΓΑΑΠ, τονίζει ότι έχει ξεκινήσει ενέργειες σε συνεργασία με τη Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων, όλα τα εμπλεκόμενα Τμήματα, Υπηρεσίες και Τοπικές Αρχές, με πρωταρχικό στόχο τον εντοπισμό, την καταγραφή και την αξιολόγηση τυχόν πηγών ρύπανσης στην Αλυκή και τη Λίμνη Μακριά.

Σύμφωνα με το ΥΓΑΑΠ, έχει συσταθεί Τεχνική Επιτροπή, υπό τον συντονισμό του Δήμου Κουρίου, η οποία πραγματοποίησε την πρώτη της συνάντηση στις 12 Σεπτεμβρίου 2025. Στόχος της είναι η χαρτογράφηση των πιθανών πηγών ρύπανσης και η εισήγηση βελτιωτικών μέτρων.

Τονίζεται ότι έχουν ξεκινήσει εργασίες για την αποτύπωση των εισροών όμβριων υδάτων και εξετάζεται η κατάσταση συνδεσιμότητας των αναπτύξεων πέριξ της Λίμνης Μακριά με τα υφιστάμενα αποχετευτικά συστήματα.

Σημειώνεται ότι τα έργα του κεντρικού αποχετευτικού συστήματος στο Ζακάκι έχουν ολοκληρωθεί και ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λεμεσού έχει εκδώσει διάταγμα σύνδεσης, μια ενέργεια που αναμένεται να βελτιώσει την κατάσταση του υγροβιότοπου.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει εντοπίσει παράνομες απορρίψεις από κατασκευαστικές εργασίες, επιβάλλοντας εξώδικα πρόστιμα έως και €20.000. Γίνονται επίσης επιθεωρήσεις στα εστιατόρια του Lady’s mile για τη διαχείριση των λυμάτων.

Περαιτέρω, βρίσκεται σε εξέλιξη μελέτη του ΕΟΑ Λεμεσού για το αποχετευτικό δίκτυο των οικισμών Τραχώνι, Ύψωνα, Κολόσσι, Ερήμη και Επισκοπή, μαζί με μελέτη για τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων.

Το BirdLife Cyprus κάνει λόγο για «σοβαρή και συνεχιζόμενη οικολογική κρίση» και υπογραμμίζει ότι η κατάσταση αγγίζει τόσο περιβαλλοντικά ζητήματα (πιθανές παραβιάσεις ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεων) όσο και τη δημόσια υγεία.

Το BirdLife Cyprus ζητά από την Πολιτεία να απαντηθεί δημόσια ποια είναι η προέλευση των μη φυσιολογικών εισροών νερού που καταγράφονται στην Αλυκή και τη Λίμνη Μακριά, δεδομένου ότι παρατηρούνται εκτεταμένες ποσότητες νερού, στάσιμο νερό με έντονη δυσοσμία και γεμάτοι οχετοί όμβριων χωρίς βροχόπτωση. Ζητά να διευκρινιστεί ποιες άδειες άντλησης, αποστράγγισης και απόρριψης νερού έχουν εκδοθεί και σε ποιους. Περαιτέρω, ζητά να απαντηθεί εάν έχουν εγκριθεί συνδέσεις εργοταξίων ή αναπτύξεων με το δίκτυο οχετών όμβριων υδάτων.

Περαιτέρω, το BirdLife θέλει να ελεγχθεί κατά πόσο τηρούνται οι νομικά δεσμευτικοί περιβαλλοντικοί όροι έργων που έχουν υλοποιηθεί ή είναι υπό κατασκευή.

Πέρα από τη διερεύνηση, σημειώνει, απαιτούνται στοχευμένα μέτρα αποκατάστασης για την ανάκτηση της φυσικής υδρολογίας και της ποιότητας του νερού της Αλυκής, καθώς και λήψη ουσιαστικών μέτρων για την αποτροπή της μόλυνσης.

Επιπλέον, ζητείται, να διασφαλιστεί η συμμετοχή περιβαλλοντικών οργανώσεων στη νεοσύστατη Τεχνική Επιτροπή για διαφάνεια και επιστημονική τεκμηρίωση.

Το BirdLife, επισημαίνει ότι οι μετρήσεις ποιότητας νερού από τις Βρετανικές Βάσεις έδειξαν αυξημένες συγκεντρώσεις του βακτηρίου E. coli σε ορισμένα σημεία, ενώ ο πληθυσμός των φλαμίνγκο τον Ιανουάριο του 2025 έφτασε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, με μόλις 30 καταγραφές, έναντι μέσου όρου 3.800 κάθε χρόνο. Αυτό αποτελεί σαφή ένδειξη υποβάθμισης της ποιότητας νερού.

Το BirdLife Cyprus τονίζει ότι οι εκτεταμένες αναπτύξεις των τελευταίων ετών φαίνεται να έχουν αλλάξει το υδρολογικό ισοζύγιο της λεκάνης απορροής, επιβαρύνοντας την Αλυκή.