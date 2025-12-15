Τη θέση ότι τα έργα του εικαστικού Γ. Γαβριήλ δεν συνιστούν μορφή τέχνης αλλά αποτελούν πράξη βλασφημίας εξέφρασε ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ και βουλευτής, Ευθύμιος Δίπλαρος.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Δίπλαρος ανέφερε ότι τα συγκεκριμένα έργα προσβάλλουν ιερά σύμβολα της Ορθόδοξης πίστης και θίγουν τη θρησκευτική συνείδηση μεγάλου αριθμού πιστών. Όπως σημείωσε, οι απεικονίσεις είναι ιδιαίτερα προκλητικές και, όπως είπε, «τρισχειρότερες» ακόμη και από το κολάζ, καθώς πλήττουν ευθέως τα θρησκευτικά αισθήματα της κοινωνίας.

Υποστήριξε, επίσης, ότι η επίκληση της ελευθερίας της έκφρασης δεν μπορεί να λειτουργεί ως άλλοθι για την προσβολή της θρησκευτικής πίστης, προσθέτοντας ότι σε τέτοιες περιπτώσεις εγείρονται ζητήματα ποινικών ευθυνών, βάσει των σχετικών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν τη δημόσια προσβολή θρησκευτικών συναισθημάτων.

Καταλήγοντας, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ τόνισε την ανάγκη σεβασμού των θρησκευτικών συμβόλων, τα οποία χαρακτήρισε αναπόσπαστο στοιχείο της πολιτισμικής και ιστορικής ταυτότητας του τόπου, υπογραμμίζοντας ότι η νομοθεσία πρέπει να εφαρμόζεται χωρίς εξαιρέσεις για την προστασία των συγκεκριμένων αξιών.

ΚΥΠΕ