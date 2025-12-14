Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσαν τα νέα έργα του γνωστού ζωγράφου Γιώργου Γαβριήλ, τα οποία εκτίθενται σε γκαλερί στην Πάφο.

Ο πίνακας του Γαβριήλ επέφερε αντιδράσεις και επικριτικά σχόλια στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αλλά και στον πολιτικό κόσμο. ΕΛΑΜ και ΔΗΣΥ διαμαρτύρονται καθώς θεωρούν πως αυτά βεβηλώνουν τον Χριστό, την Παναγία και τα ιερότερα σύμβολα της Ορθόδοξης Πίστης.

Σε ανάρτησή του ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Ευθύμιος Δίπλαρος, λέει πως «Πρόκειται για ωμή βλασφημία, όχι για τέχνη. Όποιος την παρουσιάζει και όποιος τη στηρίζει, φέρει ακέραιη ευθύνη.Η επίκληση της «ελευθερίας έκφρασης» αποτελεί φθηνό άλλοθι για την προσβολή της θρησκευτικής συνείδησης εκατομμυρίων πιστών. Η ανοχή σε τέτοιες πράξεις δεν είναι ουδετερότητα, είναι συνενοχή».

«Ευκαιρία να αρχίσουν ξανά τα φληναφήματα περί ελευθερίας της έκφρασης οι γνωστοί κύκλοι. Ντροπή. Εκθέματα του γνωστού «καλλιτέχνη» στην Πάφο. Αλίμονο να επιτρέπεται κανείς να προσβάλει την πίστη μας. Η νομοθεσία πρέπει επιτέλους να εφαρμοστεί», αναφέρει ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΕΛΑΜ Μάριος Πελεκάνος».

«Τέχνη» που βεβηλώνει τα σύμβολα της πίστης

Σε γραπτή της δήλωση, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου κάνει λόγο για «τέχνη» που βεβηλώνει τα σύμβολα της πίστης.

«Καταδικάζω και εκφράζω τον αποτροπιασμό μου για «έργα τέχνης» που προσβάλλουν βάναυσα τα σύμβολα της πίστεως του λαού μας. Η ελευθερία της έκφρασης δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για τη χυδαιότητα. Και η χυδαιότητα, όσο κι αν ντύνεται με «προοδευτικές» θεωρίες, παραμένει χυδαιότητα», αναφέρει.

Παράλληλα, τονίζει πως «εξίσου αισχρή, όμως, είναι και η προσπάθεια του ΕΛΑΜ να εργαλειοποιήσει το ζήτημα για μικροπολιτικό όφελος και να με πλήξει προσωπικά. Όσοι με γνωρίζουν αντιλαμβάνονται το άτοπο της ανακοίνωσης και τα ποταπά τους κίνητρα. Η πίστη δεν μπορεί να υποβιβάζεται σε προεκλογικό σύνθημα».

Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη ούτε από «τέχνη» που προσβάλλει, ούτε από πολιτική της λάσπης και της στοχοποίησης, που καπηλεύεται και διχάζει. Έχει ανάγκη από αξίες, σεβασμό και σοβαρότητα, καταλήγει η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ.