Η νέα εικαστική έκθεση του ζωγράφου Γιώργου Γαβριήλ που εγκαινιάστηκε χθες βράδυ στην Πάφο, ακυρώνεται σήμερα μετά τον σάλο που προκλήθηκε για το περιεχόμενο της. Την εξέλιξη αυτή ανακοίνωσε πριν από λίγο η ίδια η γκαλερί.

Η ανακοίνωση του πολιτιστικού αυτού χώρου της Πάφου αναφέρει ειδικότερα: «Η Blue Iris Gallery αντιλαμβανόμενη ότι η έκθεση «Antisystemic Art» έχει προκαλέσει την αντίθεση μερίδας της κοινωνίας, αποφάσισε την ματαίωση της.

Σε καμιά περίπτωση υπήρξε πρόθεση από πλευράς της Blue Iris Gallery να προσβάλει ή να δείξει ασέβεια προς την θρησκεία μας. Από της ιδρύσεως της η Blue Iris Gallery που έχει τάξει ως σκοπό της την προαγωγή της Τέχνης και του Πολιτισμού, ουδόλως επιθυμεί να καταστεί αγωγός περαιτέρω αναταραχής».