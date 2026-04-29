Είναι σαφές ότι η υδατική κατάσταση στην επαρχία Πάφου είναι σήμερα πολύ καλύτερη από την περυσινή. Μιλώντας στον «Φ» ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, επεσήμανε ότι σε αυτό συνέτεινε η πολύ καλή βροχόπτωση του φετινού χειμώνα, αλλά και η ενίσχυση των έργων αφαλάτωσης στην Πάφο.

Ήδη, η μόνιμη μονάδα αφαλάτωσης των Κουκλιών, είπε, από τις 15 χιλιάδες κυβικά μέτρα ημερησίως παράγει πλέον 20 χιλιάδες, ενώ έχουν τεθεί σε πλήρη λειτουργία και οι κινητές μονάδες στα Πότιμα της Κισσόνεργας που μας δίνουν αυτή τη στιγμή 12 χιλιάδες κυβικά μέτρα ημερησίως.

Ο κ. Πιττοκοπίτης επεσήμανε επίσης ότι έχει επιπρόσθετα αυξηθεί και η δυναμικότητα παραγωγής του διυλιστηρίου νερού στον Ασπρόκρεμμο από τις 32 χιλιάδες κυβικά ημερησίως στις 42 χιλιάδες.

Αποκάλυψε επίσης ότι αποδίδουν πλέον και οι προσπάθειες του ΕΟΑ Πάφου για την λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης και στο διαμέρισμα Χρυσοχούς. Ήδη, έχουμε την πολιτική απόφαση για το έργο και έχουμε ξενικήσει τις προσπάθειες για την ακριβή χωροθέτηση της μονάδας σε κατάλληλη περιοχή του κόλπου Χρυσοχούς.

Όλα αυτά μαζί, παρατήρησε ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, μας δίνουν την ευχέρεια χρόνου να διαχειρισθούμε με σχετική άνεση την ολιστική επίλυση του υδατικού προβλήματος στην περιοχή μας και στον τόπο μας.