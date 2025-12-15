Για το ζήτημα που δημιουργήθηκε με τα έργα του εικαστικού Γιώργου Γαβριήλ τοποθετήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος. Σε παρέμβαση του στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» του Omega, ο Μακαριώτατος συνεχάρη τον κυπριακό λαό για την αντίδραση του, η οποία κατά την άποψη του ήταν προς την ορθή κατεύθυνση. «Δεν μπορεί ο καθένας αν έχει κάποιο πρόβλημα να εκφράζεται έτσι χυδαία για τα ιερά και τα όσια μας», υπογράμμισε.

Ο Αρχιεπίσκοπος ανέφερε ότι με την αντίδραση και τα αντανακλαστικά του κόσμου, πήραν τα μηνύματα εκείνοι που πρέπει. «Είναι απαράδεκτο στο όνομα της ελευθερίας της έκφρασης να υπάρχουν τέτοιες αισχρότητες σε μια κοινωνία που δεν τις ανέχεται», επισήμανε.

Ερωτηθείς αν θα συμμετέχει η εκκλησία με κάποιο τρόπο στην καταγγελία εκ μέρους του προέδρου του ΕΛΑΜ, Χρίστου Χρίστου, ενάντια στον Γιώργο Γαβριήλ, ο Μακαριώτατος εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο ζωγράφος έχει ήδη λάβει το μήνυμα που θα έπρεπε από τον κυπριακό λαό.

«Αυτές οι αισχρότητες πρέπει να παραλείπονται και να μη βλέπουν το φως της δημοσιότητας», δήλωσε καταληκτικά.

Δείτε βίντεο από την παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου στο Omega: