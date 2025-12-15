Ο αναπληρωτής πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού προειδοποιεί τον ζωγράφο Γιώργο Γαβριήλ πως αν δεν αποσύρει συγκεκριμένη αναφορά προς το πρόσωπο του «μέσα σε μία ώρα» θα τον οδηγήσει ενώπιον της Δικαιοσύνης. Ο Ευθύμιος Δίπλαρος αναφέρεται στον ισχυρισμό του Γιώργου Γαβριήλ ότι το περιβόητο κολάζ δημιουργήθηκε από εκείνον.

«Εάν αυτή την αναφορά ο κ. Γαβριήλ σε μία ώρα από τώρα δεν την αποσύρει από τα ΜΚΔ, θα οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. […] Η αγωγή θα έρθει να τον βρει πριν από το μεσημέρι.», ανέφερε συγκεκριμένα ο κ. Δίπλαρος, μιλώντας στην εκπομπή «Μέρα Μεσημέρι» του ΑΝΤ1.

Ο Ευθύμιος Δίπλαρος είπε νωρίτερα ότι ο «τάχα καλλιτέχνης», όπως τον αποκάλεσε, έχει ξεπεράσει κάθε όριο, ενώ χαρακτήρισε τα έργα του «εμετικά» και «κατάπτυστα». Διερωτήθηκε ακόμα αν θα ζωγράφιζε ποτέ τον πατέρα του, τη μητέρα του ή τα παιδιά του με αυτό τον τρόπο.

«Όταν απειλείται η πατρίδα μου και η πίστη μου, θα με βρίσκουν απέναντι τους», διεμήνυσε ο Ευθύμιος Δίπλαρος.

Υπενθυμίζεται ότι σε παρέμβαση του στα ΜΚΔ ο Γιώργος Γαβριήλ είχε διευκρινίσει πως το κολάζ που κυκλοφόρησε δεν είναι κάποιο έργο δικό του, ενώ υποστήριξε πως το δημιούργησε ο Ευθύμιος Δίπλαρος.