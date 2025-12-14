Απαντήσεις μετά το σάλο που ξέσπασε για πίνακά του, δίνει ο εικαστικός Γιώργος Γαβριήλ μέσω ανάρτησής του, υπογραμμίζοντας πως «ζούμε σε δύσκολες εποχές όπου οι καλλιτέχνες εκθέτουν με τη φρούρηση της Αστυνομίας και κατεβάζουν τα έργα τους μέσω εκφοβισμού και τρομοκρατίας!». Μάλιστα, αναφέρει, πως ο ιδιοκτήτης της γκαλερί δέχθηκε απειλές κατά της ζωής του. Ο επίμαχος πίνακας, υπογραμμίζει ο κ. Γαβριήλ, δεν υπάρχει, καθώς είναι προϊόν κολάζ του Ευθύμιου Δίπλαρου.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Γιώργου Γαβριήλ:

Αγαπητές φίλες/λοι σας ενημερώνω ότι το πιο κάτω έργο που κοινοποιήθηκε μέσω του Facebook και πολλοί με βρίζουν και με κατηγορούν, δεν είναι δικό μου έργο αλλά προϊόν κολάζ του Αντιπροέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού κύριου Ευθύμιου Δίπλαρου, ο οποίος έκοψε κομμάτια από διάφορα έργα μου και τα ένωσε, στην προσπάθεια του να δημιουργήσει εντυπώσεις.

Επίσης να σας ενημερώσω ότι σήμερα κατέβασα τα έργα της έκθεσης μου στη Γκαλερί Plue Iris στη Πάφο για το λόγο ότι ο ιδιοκτήτης της Γκαλερί δέχθηκε απειλές κατά της ζωής του και για δολιοφθορές στο κτήριο. Οι απειλές ξεκίνησαν από την Πέμπτη με την ανάρτηση βίντεο από υποψήφιο βουλευτή του ΕΛΑΜ στην Πάφο το οποίο την Παρασκευή κατέβασε με παρέμβαση τρίτων.

Οι απειλές κορυφώθηκαν το Σάββατο και συνεχιστήκαν και σήμερα. Το Σάββατο στα εγκαίνια της έκθεσης τρεις νεαροί κατέβασαν κάποια από τα έργα που βρίσκονταν στο ισόγειο της Γκαλερί, τα οποία αργότερα επανατοποθετήσαμε στη θέση τους. Η Αστυνομία είναι γνώστης αυτών όλων που διαδραματίστηκαν στην Πάφο, ήταν παρόν διακριτικά στα εγκαίνια καθώς και σήμερα στο κατέβασμα της έκθεσης.

Ο ιδιοκτήτης λόγο του κλίματος εκφοβισμού και τρομοκρατίας που επικρατεί δεν θέλησε να κάνει γραπτή καταγγελία, αλλά η Αστυνομία τα γνωρίζει όλα και αν το θελήσει αυτεπάγγελτα μπορεί να βρει τα τηλέφωνα και τα ονόματα αυτών όλων που απειλούν τον ιδιοκτήτη της Γκαλερί. Γι’ αυτά όλα θεώρησα σωστό να κατεβάσω άμεσα την έκθεση.

Ζούμε σε δύσκολες εποχές όπου οι καλλιτέχνες εκθέτουν με τη φρούρηση της Αστυνομίας και κατεβάζουν τα έργα τους μέσω εκφοβισμού και τρομοκρατίας!