Την ποινική δίωξη του ζωγράφου Γιώργου Γαβριήλ για προσβολή θρησκευτικών αισθημάτων με αφορμή το τελευταίο έργο του, ζητά μέσω επιστολής προς το αρχηγό της Αστυνομία, ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ, Χρίστος Χρίστου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση :

Έντιμε κύριε Αρχηγέ,

Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να θέσουμε υπόψη σας, για ακόμη μία φορά, πράξεις του κ. Γιώργου Γαβριήλ, προσώπου ευρέως γνωστού, του οποίου τα στοιχεία ταυτότητας και εντοπισμού είναι, ως εκ τούτου, άμεσα και ευχερώς προσβάσιμα στις αρμόδιες Αρχές.

Οι εν λόγω πράξεις και δημόσιες εκδηλώσεις του πιο πάνω προσώπου, όπως αυτές έχουν παρουσιαστεί, συνιστούν παραβίαση των άρθρων 141 και 142 του Ποινικού Κώδικα, καθότι προκύπτει πρόθεση προσβολής των θρησκευτικών αισθημάτων των πιστών και δημόσια προσβολή της Χριστιανικής Ορθόδοξης Πίστης.

Υπό το φως των πιο πάνω, αιτούμαστε όπως οι αρμόδιες υπηρεσίες της Αστυνομίας προβούν άμεσα στη δέουσα διερεύνηση της υπόθεσης και στις κατά νόμον προβλεπόμενες ενέργειες, περιλαμβανομένης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, της ποινικής δίωξης του εν λόγω προσώπου.

Σας γνωστοποιούμε επίσης, ότι σε περίπτωση που απαιτείται υποβολή καταγγελίας με φυσική παρουσία, είμαστε απολύτως πρόθυμοι να παρουσιαστούμε άμεσα σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Σταθμό μας υποδείξετε, προς παροχή κατάθεσης ή οποιασδήποτε άλλης συνδρομής κριθεί αναγκαία.

Παρακαλούμε όπως επιληφθείτε της υπόθεσης με τη δέουσα σοβαρότητα και κατεπείγον, δεδομένου ότι οι εν λόγω ενέργειες θίγουν βάναυσα τα θρησκευτικά αισθήματα των Ελλήνων της Κύπρου και πλήττουν τη δημόσια τάξη και τον αμοιβαίο σεβασμό που οφείλει να διέπει την κοινωνία μας.