Μπορεί αυτές τις ημέρες να επέστρεψε το κρύο, ωστόσο, ο χειμώνας τελείωσε και μαζί του φεύγουν και οι λοιμώξεις του. Γρίπη, κορωνοϊός και RSV, είτε μας έχουν ήδη αφήσει, είτε βρίσκονται προς το τέλος της εποχιακής τους δραστηριότητας και δίνουν πλέον τη σκυτάλη στις απειλές που κουβαλά μαζί της η άνοιξη. Χαρακτηριστικά της εποχής είναι η σκόνη, οι αλλεργίες εξαιτίας της ανθοφορίας και βέβαια η εμφάνιση κουνουπιών και τα λοιπών εντόμων με τους ιούς και τα μικρόβια που αυτά κουβαλούν και μας μολύνουν.

Ωστόσο, στο κάδρο άρχισε να μπαίνει το τελευταίο δεκαήμερο και η γαστρεντερίτιδα, με αρκετούς από τους προσωπικούς γιατρούς του ΓεΣΥ, να έχουν ήδη δεχθεί στα ιατρεία τους ασθενείς με σχετικά συμπτώματα. Επιπρόσθετα –και παρά το μικρό πισωγύρισμα της θερμοκρασίας τις προηγούμενες 48 ώρες– η εποχή που διανύουμε ευνοεί και τα γαστρεντερολογικά προβλήματα λόγω αλλοιωμένου φαγητού, με τους γιατρούς να τονίζουν ότι ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να διαχειριζόμαστε τα τρόφιμα μας με «ρυθμούς» καλοκαιριού.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ανέφερε στον «Φ» η πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας Προσωπικών Ιατρών, Μαίρη Αβρααμίδου, «αρχίσαμε να βλέπουμε περιστατικά γαστρεντερίτιδας, χωρίς, βεβαίως, να έχουμε κάποια έξαρση που να βρίσκεται εκτός των αναμενόμενων για την εποχή πλαισίων».

Σε ό,τι αφορά τη γρίπη, η κ. Αβρααμίδου ανέφερε ότι «όπως συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ευρώπη βρίσκεται σε φάση υποχώρησης», ενώ για τον συγκυτιακό αναπνευστικό ιό, τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά αφού αν και παρουσιάζει, σε ευρωπαϊκό επίπεδο σημαντική υποχώρηση, εξακολουθεί να κυκλοφορεί. «Εκείνο που μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση», είπε η πρόεδρος των προσωπικών γιατρών, «είναι η σημαντική μείωση των περιστατικών covid-19. Τα περιστατικά έχουν μειωθεί σημαντικά από τον περασμένο Φεβρουάριο και φαίνεται ότι από την περίοδο της πανδημίας είναι ίσως η πρώτη φορά που βλέπουμε τόσο μικρό αριθμό περιστατικών σε διάστημα δύο – τριών μηνών».

Σε κάθε περίπτωση, «και όπως λέμε σε όλες τις περιπτώσεις μεταδοτικών νόσων», πρόσθεσε, «πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα υγιεινής για να μένουμε προστατευμένοι. Είτε μιλάμε για τις λοιμώξεις του χειμώνα, είτε για τις λοιμώξεις της άνοιξης και τους καλοκαιριού, η καλύτερη προστασία είναι τα μέτρα υγιεινής και η πιστή τήρηση τους».

Στην Ευρώπη, σύμφωνα με την τελευταία επιδημιολογική επιτήρηση, η δραστηριότητα των αναπνευστικών ιών είναι συνολικά χαμηλή. Η γρίπη βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ο κορωνοϊός κυκλοφορεί περιορισμένα, ενώ ο RSV παραμένει μέτριος αλλά σε σταδιακή υποχώρηση μετά την κορύφωση του χειμώνα.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων (ECDC), εξέδωσε όμως ανακοίνωση, τονίζοντας ότι ο ιός μποξ (ευλογία των πιθήκων), αν και παρουσιάζει μικρή μείωση σε ό,τι αφορά τα νέα περιστατικά, εξακολουθεί να κυκλοφορεί και τα μεταδίδεται σε διάφορες χώρες, κυρίως σε άνδρες που έχουν σεξουαλική επαφή με άνδρες.

Σύμφωνα με την έκθεση του ECDC, σε ό,τι αφορά τον κλάδο Ιb, μετά την αύξηση των κρουσμάτων προς τα τέλη του 2025, ο αριθμός κορυφώθηκε τον Ιανουάριο του 2026 με 89 περιστατικά. Στη συνέχεια παρατηρείται μικρή μείωση, χωρίς όμως να ανακόπτεται η μετάδοση του ιού.

Τον Φεβρουάριο καταγράφηκαν 78 κρούσματα σε 11 χώρες, ενώ τον Μάρτιο 80 κρούσματα σε 10 χώρες, επιβεβαιώνοντας ότι η κατάσταση παραμένει, σύμφωνα με τον αρμόδιο ευρωπαϊκό φορέα, σταθερή αλλά επίμονη. Παρά τη γενικά ήπια εικόνα της νόσου, «η συνεχιζόμενη μετάδοση υπενθυμίζει ότι ο mpox παραμένει μια ενεργή απειλή δημόσιας υγείας, που απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο», προειδοποιεί το ECDC.

Προειδοποιήσεις για γρίπη των πτηνών και χολέρα

Ιδιαίτερη ανησυχία, σε διεθνές επίπεδο, προκαλεί η επιβεβαίωση θανατηφόρου κρούσματος γρίπης των πτηνών (H5N1) σε παιδί στο Μπανγκλαντές, το οποίο είχε εκτεθεί σε άρρωστα ή νεκρά πουλερικά πριν εμφανίσει συμπτώματα. Παρά το γεγονός ότι δεν εντοπίστηκε μετάδοση σε στενές επαφές, τα στοιχεία δείχνουν ότι από το 2003 έχουν καταγραφεί 998 ανθρώπινα κρούσματα παγκοσμίως, εκ των οποίων 478 κατέληξαν, με ποσοστό θνητότητας περίπου 48%

Το ECDC επισημαίνει ότι ο συνολικός κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό στην Ευρώπη παραμένει χαμηλός, ωστόσο, η επαφή με μολυσμένα ζώα εξακολουθεί να αποτελεί βασικό παράγοντα κινδύνου.

Την ίδια στιγμή, η χολέρα συνεχίζει να εξαπλώνεται σε πολλές περιοχές του κόσμου και σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, από την αρχή του 2026 έχουν καταγραφεί 65.153 περιστατικά, με 768 θανάτους παγκοσμίως Μόνο τον τελευταίο μήνα (τέλη Μαρτίου – τέλη Απριλίου) καταγράφηκαν 20.028 νέα κρούσματα και 272 νέοι θάνατοι. Όπως επισημαίνει το ECDC, παρά την εκτεταμένη διασπορά, ο κίνδυνος για ταξιδιώτες παραμένει χαμηλός, αν και δεν αποκλείεται η εισαγωγή περιστατικών στην Ευρώπη.

Τέλος, για τον ιό chikungunya, καταγράφεται επιδημία στη Γαλλική Γουιάνα, με 143 επιβεβαιωμένα κρούσματα από τις αρχές του 2026. Η μετάδοση συνδέεται με τα κουνούπια Aedes, ενώ οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι περιβαλλοντικές συνθήκες ευνοούν την εξάπλωση τους επόμενους μήνες. Σύμφωνα με το ECDC, παρ’ ότι ο κίνδυνος για ταξιδιώτες και για μετάδοση στην Ευρώπη θεωρείται χαμηλός, συστήνονται μέτρα προστασίας από τσιμπήματα.